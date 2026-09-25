Завдяки правильному маринаду збалансованої кисло-солодкості та додаванню часнику шматочки залишаються яскравими, пружними, соковитими й не розвалюються при подальшій кулінарній обробці.
Як легко замаринувати буряк?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми буряка;
у кожну банку об'ємом 0,5 – 1 літра:
– 1 лавровий лист;
– 2 зубчики часнику;
– 4 – 6 горошин чорного перцю;
– 1 – 2 горошини духмяного перцю;
маринад (на 1 літр води):
– 1 літр води;
– 1,5 столової ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Відберіть невеликі, щільні коренеплоди з тонкою шкіркою – це дозволить отримати акуратні однакові кружальця та забезпечить рівномірне проварювання.
- Ретельно вимийте їх щіткою від ґрунту, не зрізаючи хвостики, щоб сік не виварювався у воду.
- Покладіть буряк у каструлю, залийте холодною водою та відварюйте після закипання приблизно 40 – 50 хвилин.
- Коренеплоди мають легко проколюватися зубочисткою біля основи, але всередині залишатися щільними та пружними – розварювати до стану пюре категорично не варто.
- Злийте окріп, залийте овочі крижаною водою на кілька хвилин для легкого чищення, після чого акуратно зніміть шкірку та наріжте буряк рівними кружальцями завтовшки близько 5 – 7 міліметрів (за бажанням можна подрібнити брусочками або кубиками).
- На дно заздалегідь промитих і просушених банок викладіть по одному лавровому листочку, очищені зубчики часнику (можна розрізати навпіл) та горошини перцю.
- Щільно, але без зайвого тиску заповніть банки нарізаними кружальцями буряка майже до самого верху.
- Для маринаду в сотейнику з'єднайте 1 літр води, сіль та цукор, доведіть до активного кипіння, щоб усі кристали розчинилися, після чого влийте оцет, дайте прокипіти ще 30 – 40 секунд і зніміть із вогню.
- Обережно залийте банки з буряком киплячим маринадом по вінця.
- Дно широкої каструлі вистеліть бавовняним рушником, встановіть банки, накрийте їх прокип'яченими кришками (не закручуючи) та залийте в каструлю теплу воду по плічка скляної тари.
- Доведіть воду до помірного кипіння та стерилізуйте: банки об'ємом 0,5 літра — 12 – 15 хвилин, літрові — 18 – 20 хвилин.
- Обережно вийміть банки, герметично закатайте ключем або щільно закрутіть кришками твіст-оф, переверніть догори дном, укутайте пледом до повного охолодження та приберіть на зберігання у темне сухе місце.