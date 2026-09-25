Взимку підготовка буряка для класичних страв нерідко забирає чимало часу: коренеплоди довго варяться, бруднять посуд і потребують тривалого охолодження. Універсальний маринований буряк у банках – це готова стратегічна база для насиченого борщу, пікантного вінегрету чи швидких святкових салатів.