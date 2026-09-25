Зимой подготовка свеклы для классических блюд нередко отнимает немало времени: корнеплоды долго варятся, пачкают посуду и требуют длительного охлаждения. Универсальная маринованная свекла в банках – это готовая стратегическая основа для насыщенного борща, пикантного винегрета или быстрых праздничных салатов.