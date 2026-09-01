Усі кинулися консервувати кавун: простий рецепт, з яким точно все вийде

Соковитий кавун – це один із беззаперечних лідерів літа. Але що заважає зберегти його смак і на зиму?

Маринований кавун – це незвичайна, освіжаюча та неймовірно смачна закуска, здатна здивувати навіть найвибагливіших гурманів за святковим або повсякденним столом. Кисло-солодкий маринад на основі лимонної кислоти, без різкого оцтового запаху, підкреслює природну солодкість ягоди, а м'якоть залишається соковитою, пружною та приємно хрумтить, розповідає tanya_akopyan_recepty. Як замаринувати кавун? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3-літрова банка Інгредієнти:

– близько 1,5 – 2 кілограмів стиглого щільного кавуна;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1,2 – 1,5 літра окропу для заливки. Зберігаємо смак літа на зиму: дивіться відео Приготування: Кавун ретельно вимийте під проточною водою, наріжте порційними трикутниками чи брусочками, які зручно проходять крізь шийку банки (шкірку можна залишити або зрізати за бажанням). Складіть шматочки кавуна в чисту суху стерилізовану 3-літрову банку, заповнюючи її до самого верху без надмірного тиску. Залийте банку крутим окропом до країв, нещільно прикрийте кришкою та залиште прогрітися на 15 хвилин. Акуратно злийте воду з банки назад у каструлю – на цій самій рідині готується маринад. Всипте у воду сіль, цукор і лимонну кислоту, поставте на вогонь, перемішайте до повного розчинення кристалів і доведіть до активного кипіння. Залийте кавун гарячим киплячим маринадом під саме горлечко та одразу герметично закатайте стерильною кришкою. Переверніть банку догори дном, укутайте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження перед тим, як перенести на тривале зберігання.