Маринованный арбуз – это необычная, освежающая и невероятно вкусная закуска, способная удивить даже самых взыскательных гурманов за праздничным или повседневным столом. Кисло-сладкий маринад на основе лимонной кислоты, без резкого уксусного запаха, подчеркивает естественную сладость ягоды, а мякоть остается сочной, упругой и приятно хрустит, рассказывает tanya_akopyan_recepty.

Как замариновать арбуз?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– около 1,5–2 килограммов спелого плотного арбуза;

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 1,2–1,5 литра кипятка для заливки.

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Приготовление: