Маринований кавун – це незвичайна, освіжаюча та неймовірно смачна закуска, здатна здивувати навіть найвибагливіших гурманів за святковим або повсякденним столом. Кисло-солодкий маринад на основі лимонної кислоти, без різкого оцтового запаху, підкреслює природну солодкість ягоди, а м'якоть залишається соковитою, пружною та приємно хрумтить, розповідає tanya_akopyan_recepty.

Як замаринувати кавун?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– близько 1,5 – 2 кілограмів стиглого щільного кавуна;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1,2 – 1,5 літра окропу для заливки.

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Приготування: