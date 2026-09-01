Маринований кавун – це незвичайна, освіжаюча та неймовірно смачна закуска, здатна здивувати навіть найвибагливіших гурманів за святковим або повсякденним столом. Кисло-солодкий маринад на основі лимонної кислоти, без різкого оцтового запаху, підкреслює природну солодкість ягоди, а м'якоть залишається соковитою, пружною та приємно хрумтить, розповідає tanya_akopyan_recepty.
Як замаринувати кавун?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– близько 1,5 – 2 кілограмів стиглого щільного кавуна;
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 1,2 – 1,5 літра окропу для заливки.
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Приготування:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Кавун ретельно вимийте під проточною водою, наріжте порційними трикутниками чи брусочками, які зручно проходять крізь шийку банки (шкірку можна залишити або зрізати за бажанням).
- Складіть шматочки кавуна в чисту суху стерилізовану 3-літрову банку, заповнюючи її до самого верху без надмірного тиску.
- Залийте банку крутим окропом до країв, нещільно прикрийте кришкою та залиште прогрітися на 15 хвилин.
- Акуратно злийте воду з банки назад у каструлю – на цій самій рідині готується маринад.
- Всипте у воду сіль, цукор і лимонну кислоту, поставте на вогонь, перемішайте до повного розчинення кристалів і доведіть до активного кипіння.
- Залийте кавун гарячим киплячим маринадом під саме горлечко та одразу герметично закатайте стерильною кришкою.
- Переверніть банку догори дном, укутайте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження перед тим, як перенести на тривале зберігання.