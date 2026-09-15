Легенда українського погреба: як приготувати ті самі мочені яблука з дитинства як з бочки

Мочені яблука – це справжня кулінарна спадщина й жива легенда традиційної української кухні, смак якої неможливо сплутати ні з чим.

Колись їх квасили у велетенських дубових діжках, перекладаючи свіжою житньою соломою, а взимку діставали крижані, пружні й злегка газовані плоди, що іскрилися на язиці кисло-солодкою свіжістю. Цей легендарний смак із дитинства просто відтворити на власній кухні, розповідає інстаграм bude_smachno_razom. Як зробити мочені яблука з дитинства? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка Інгредієнти:

– яблука пізніх сортів;

– 1,7 літра води;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки меду;

– листя вишні, малини чи смородини. Смак дитинства в банці: дивіться відео Приготування: Відберіть для заготівлі виключно щільні, цілі й пружні плоди без вм'ятин, тріщин і червоточин, ретельно вимийте їх у прохолодній воді та обсушіть. На дно чисто вимитої 3-літрової банки викладіть промиті листочки вишні та малини, які подарують плодам неповторний лісовий дух і додаткову міцність шкірки. Щільно вкладіть яблука в банку рядами, намагаючись залишати якомога менше порожнеч між плодами. У холодній або ледь теплій фільтрованій воді розчиніть кам'яну сіль та рідкий мед, розмішуючи до повної однорідності розсолу. Залийте яблука медовою заливкою до самого вінця, щоб плоди були повністю занурені в рідину й не контактували з повітрям. Прикрийте банку марлею або вільною кришкою та залиште в кімнаті за температури 18 – 22 градусів на 3 – 4 дні для запуску природного бродіння. Періодично перевіряйте рівень рідини: яблука активно вбиратимуть вологу, тому обов'язково підливайте трохи свіжого розсолу або води, аби верхні плоди не темніли й не підсихали. Коли розсіл злегка помутніє й піде легка пінка, закрийте банку щільною капроновою кришкою та перенесіть у прохолодне темне місце – погріб або холодильник. Приблизно через 30 – 40 днів повільного дозрівання у холоді легендарні мочені яблука набудуть своєї фірмової різкуватості, ніжної пружності та неповторного смаку.