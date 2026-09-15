Колись їх квасили у велетенських дубових діжках, перекладаючи свіжою житньою соломою, а взимку діставали крижані, пружні й злегка газовані плоди, що іскрилися на язиці кисло-солодкою свіжістю. Цей легендарний смак із дитинства просто відтворити на власній кухні, розповідає інстаграм bude_smachno_razom.

Як зробити мочені яблука з дитинства?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– яблука пізніх сортів;

– 1,7 літра води;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки меду;

– листя вишні, малини чи смородини.

Смак дитинства в банці: дивіться відео

Приготування: