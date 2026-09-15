Когда-то их квасили в огромных дубовых бочках, пересыпая свежей ржаной соломой, а зимой доставали ледяные, упругие и слегка газированные плоды, которые искрились на языке кисло-сладкой свежестью. Этот легендарный вкус из детства легко воссоздать на собственной кухне, рассказывает инстаграм-аккаунт bude_smachno_razom.

Как приготовить моченые яблоки из детства?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– яблоки поздних сортов;

– 1,7 литра воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки меда;

– листья вишни, малины или смородины.

Вкус детства в банке: смотрите видео

Приготовление: