Більше не купуйте на ринку: перевірений рецепт моркви по-корейськи з ідеальним балансом

Приготувати вдома автентичну моркву по-корейськи, яка не поступається ринковій, напрочуд просто. Головне – знати ключовий кулінарний прийом

Весь секрет полягає не просто в змішуванні інгредієнтів, а в правильному заварюванні сухих спецій розпеченою рослинною олією. Саме цей крок миттєво вивільняє ефірні олії з коріандру, перцю й часнику, створюючи той самий фірмовий пікантний аромат і глибокий смак.

Як приготувати "фірмову" моркву по-корейськи?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свіжої начищеної моркви;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 6 зубчиків часнику;

– 100 мілілітрів олії;

– 2 столові ложки оцту;

– гострий перець до смаку;

– пів чайної ложки чорного перцю.

Універсальна пікантна закуска / Фото Pexels

Приготування: