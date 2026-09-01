Весь секрет заключается не просто в смешивании ингредиентов, а в правильном заваривании сухих специй раскаленным растительным маслом. Именно этот шаг мгновенно высвобождает эфирные масла из кориандра, перца и чеснока, создавая вот тот самый фирменный пикантный аромат и глубокий вкус.
Как приготовить "фирменную" морковь по-корейски?
- Время: 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм свежей очищенной моркови;
– 2 чайные ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 6 зубчиков чеснока;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 2 столовые ложки уксуса;
– острый перец по вкусу;
– пол чайной ложки черного перца.
Универсальная пикантная закуска / Фото PexelsНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Морковь тщательно вымойте, очистите и натрите тонкой длинной соломкой на специальной терке для корейских салатов, после чего переложите в глубокую миску.
- Добавьте соль и сахар, аккуратно перемешайте и помассируйте соломку пальцами в течение 2 – 3 минут – она должна пустить сок и стать гибкой, но обязательно сохранить звонкий хруст (не перетирайте слишком сильно).
- Сделайте в центре морковной массы небольшое углубление, выложите туда пропущенный через пресс чеснок, всыпьте кориандр, черный и красный острый перец, а вокруг сбрызните уксусом.
- В небольшом сотейнике или сковороде сильно разогрейте масло почти до появления первого дымка (но не кипятите до дыма).
- Осторожно вылейте раскаленное масло непосредственно на горку специй и чеснока в центре миски, чтобы пряности зашипели и полностью раскрыли свой аромат.
- Быстро и тщательно перемешайте салат двумя вилками или кулинарными щипцами, равномерно распределяя маринад по всей моркови.
- Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а для максимально насыщенного вкуса – оставьте настаиваться на ночь.
- Готовую закуску переложите в чистую стеклянную банку с герметичной крышкой. В холодильнике такая корейская морковь прекрасно сохраняет свежесть и становится только вкуснее в течение 7 – 10 дней.