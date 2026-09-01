Весь секрет полягає не просто в змішуванні інгредієнтів, а в правильному заварюванні сухих спецій розпеченою рослинною олією. Саме цей крок миттєво вивільняє ефірні олії з коріандру, перцю й часнику, створюючи той самий фірмовий пікантний аромат і глибокий смак.
Як приготувати "фірмову" моркву по-корейськи?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свіжої начищеної моркви;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 6 зубчиків часнику;
– 100 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки оцту;
– гострий перець до смаку;
– пів чайної ложки чорного перцю.
Універсальна пікантна закуска / Фото PexelsУ нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Приготування:
- Моркву ретельно вимийте, очистіть і натріть тонкою довгою соломкою на спеціальній тертці для корейських салатів, після чого перекладіть у глибоку миску.
- Всипте сіль та цукор, акуратно перемішайте й помасажуйте соломку пальцями впродовж 2 – 3 хвилин — вона має пустити сік і стати гнучкою, але обов'язково зберегти дзвінкий хрускіт (не перетирайте занадто сильно).
- Зробіть у центрі морквяної маси невелике заглиблення, викладіть туди пропущений через прес часник, всипте коріандр, чорний і червоний гострий перець, а навколо збризніть оцтом.
- У невеликому сотейнику або сковороді сильно розігрійте олію майже до появи першого серпанку (але не кип'ятіть до диму).
- Обережно вилийте розпечену гарячу олію безпосередньо на гірку спецій та часнику в центрі миски, щоб прянощі зашипіли й повністю розкрили свій аромат.
- Швидко та ретельно вимішайте салат двома виделками чи кулінарними щипцями, рівномірно розподіляючи маринад по всій моркві.
- Накрийте ємність кришкою або харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 2 години, а для максимально глибокого смаку – залиште настоюватися на ніч.
- Готову закуску перекладіть у чисту скляну банку з герметичною кришкою. У холодильнику така корейська морква чудово зберігає свіжість і стає тільки смачнішою впродовж 7 – 10 днів.