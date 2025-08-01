Млинці – один з найпопулярніших сніданків. Кожен готує їх на свій смак, але є секрети, які працюють однаково добре для всіх.

Досвідчені господині знають, що для приготування особливо смачних млинців у тісто потрібно додати банан. Чому це роблять та які переваги ви отримаєте – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Навіщо додати банани у тісто для млинців?

З бананами ваші млинці вийдуть більш ароматними, м'якими та ніжними. Окрім того, вам потрібно буде значно менше цукру.

Для млинців використовуйте стиглі банани, в яких більше цукрів та пектину – він відповідає за вологість та вʼязкість. Також млинці з бананом залишаються свіжими дещо довше.

Улюблений сніданок / Фото Pixabay

Що стосується рецепта, то банан потрібно перетворити на пюре, додати 1/4 чайної ложечки розпушувача. та додати в тісто. Зазвичай це не впливає на консистенцію, але ви можете регулювати її за допомогою молока.

Також банани в млинцях можуть замінити яйця, тож чи додавати їх у тісто – це залишається вибором кожної господині.

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