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1 серпня, 07:00
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Це робить страву ідеальною: що досвідчені господині додають до тіста для млинців

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Досвідчені господині додають банан в тісто для млинців, щоб зробити їх ароматними, м'якими та ніжними, а також зменшити кількість цукру.
  • Банан потрібно перетворити на пюре, додати розпушувач та ввести суміш у тісто. 

Млинці – один з найпопулярніших сніданків. Кожен готує їх на свій смак, але є секрети, які працюють однаково добре для всіх.

Досвідчені господині знають, що для приготування особливо смачних млинців у тісто потрібно додати банан. Чому це роблять та які переваги ви отримаєте – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

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Навіщо додати банани у тісто для млинців? 

З бананами ваші млинці вийдуть більш ароматними, м'якими та ніжними. Окрім того, вам потрібно буде значно менше цукру. 

Для млинців використовуйте стиглі банани, в яких більше цукрів та пектину – він відповідає за вологість та вʼязкість. Також млинці з бананом залишаються свіжими дещо довше. 

Улюблений сніданок / Фото Pixabay 

Що стосується рецепта, то банан потрібно перетворити на пюре, додати 1/4 чайної ложечки розпушувача. та додати в тісто. Зазвичай це не впливає на консистенцію, але ви можете регулювати її за допомогою молока. 

Також банани в млинцях можуть замінити яйця, тож чи додавати їх у тісто – це залишається вибором кожної господині. 

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