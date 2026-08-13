Літній маринад для гриля: розмарин, цитруси й зелень для м’яса та риби

Два прості маринади, які допомагають м’ясу й рибі на грилі стати ароматнішими, соковитішими та по-літньому свіжими. Саме так працюють два маринади, які радять для м’яса й риби, – легкі, свіжі та без зайвих ускладнень.

Гарне м’ясо чи риба на грилі часто програють не через сам продукт, а через маринад, який не встигає додати ані аромату, ані соковитості. Саме на такому балансі й будується добірка рецептів, якою поділився шеф Lrytas.

Маринад із розмарином та апельсином для м’яса

У першому варіанті шеф поєднує розмарин, апельсин, часник, коричневий цукор і кілька свіжих трав. Така комбінація одночасно підкреслює смак і допомагає м’ясу красиво карамелізуватися під час смаження.

Інгредієнти:

– суха жменя свіжих листочків розмарину;

– 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка коричневого цукру;

– жменя свіжого орегано;

– жменя свіжого естрагону;

– 120 мілілітрів оливкової олії;

– приблизно 100 мілілітрів свіжовичавленого апельсинового соку;

– сіль і чорний перець.

Приготування:

Усі інгредієнти радять покласти в блендер і збити до однорідності. Якщо блендера немає, зелень і часник можна дуже дрібно посікти, а тоді змішати з рештою складників.

Цей маринад найкраще підходить до свинини й яловичини, але ним можна приправити й курятину. М’ясо варто маринувати щонайменше 3 години, а ще краще – залишити на ніч. Чим довше воно стоїть у маринаді, тим насиченішим буде смак.

Петрушка, цитруси й гранатовий сік для м’яса або риби

Другий маринад вийшов ще легшим і свіжішим. Тут петрушка, лимон, зелена цибуля і трохи гранатового соку працюють як яскравий літній соус, який добре підкреслює смак ніжного м’яса або риби.

Інгредієнти:

– жменя свіжої петрушки;

– сік 2 лимонів;

– цедра 1 лимона;

– приблизно 50 мілілітрів гранатового соку;

– невеликий пучок зеленої цибулі;

– 1 зубчик часнику;

– 120 мл оливкової олії;

– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Усе також треба збити в блендері до однорідної маси. За бажанням петрушку, зелену цибулю та часник можна дуже дрібно порізати вручну.

Цього об’єму вистачає приблизно на 1 кілограм м’яса або риби. Обрану свинячу вирізку, яловичий стейк або рибне філе треба нарізати тонко, щедро змастити маринадом і залишити щонайменше на 45 хвилин.

Смажити потрібно на добре розігрітому грилі приблизно по 2 хвилини з кожного боку – точний час залежить від товщини шматків.