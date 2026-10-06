Топ-3 рецепти гарбузового пирога: класичний, із сиром і з горіхами та медом

Гарбузовий пиріг – чудова нагода насолодитися осінніми нотками. Обирайте улюблену начинку та додайте гарного настрою до чаювання.

Гарбузовий пиріг має один приємний секрет: він легко підлаштовується під різний настрій – від простого домашнього варіанта до більш десертного й ситного. А ще в ньому добре працює осіння логіка випічки: гарбуз додає вологість, спеції підсилюють аромат, а після охолодження текстура стає щільнішою й ніжнішою.

Як приготувати простий гарбузовий пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів гарбузового пюре;

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 100 мілілітрів рослинної олії;

– 180 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка кориці;

– 1/2 чайної ложки меленого імбиру;

– дрібка мускатного горіха;

– дрібка солі.

Приготування:

Збийте яйця з цукром. Додайте гарбузове пюре та олію, перемішайте. Окремо змішайте борошно, розпушувач, спеції та сіль. З'єднайте сухі й рідкі інгредієнти. Перелийте тісто у форму, застелену пергаментом. Випікайте при 180 градусах приблизно 40 – 45 хвилин. Перед подачею дайте пирогу повністю охолонути.

Як приготувати гарбузовий пиріг з сирною начинкою?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів гарбузового пюре;

– 2 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 80 мілілітрів олії;

– 180 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка кориці.

Для сирної начинки:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 60 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Для тіста змішайте яйця, цукор, гарбузове пюре та олію. Додайте борошно, розпушувач і корицю. Для начинки перетріть сир із яйцем, цукром, ваніллю та крохмалем. У форму викладіть половину гарбузового тіста, зверху – сирну начинку, потім решту тіста. Випікайте за температури 175 градусів близько 45 хвилин. Повністю охолодіть пиріг перед нарізанням.

Як зробити гарбузовий пиріг з медом та горіхами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів гарбузового пюре;

– 2 яйця;

– 100 грамів меду;

– 80 мілілітрів рослинної олії;

– 200 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 70 грамів волоських горіхів;

– 1 чайна ложка кориці;

– 1/2 чайної ложки імбиру;

– дрібка солі.

Приготування: