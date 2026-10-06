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6 жовтня, 16:30
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Топ-3 рецепти гарбузового пирога: класичний, із сиром і з горіхами та медом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарбузовий пиріг – чудова нагода насолодитися осінніми нотками. Обирайте улюблену начинку та додайте гарного настрою до чаювання.

Гарбузовий пиріг має один приємний секрет: він легко підлаштовується під різний настрій – від простого домашнього варіанта до більш десертного й ситного. А ще в ньому добре працює осіння логіка випічки: гарбуз додає вологість, спеції підсилюють аромат, а після охолодження текстура стає щільнішою й ніжнішою.

Як приготувати простий гарбузовий пиріг?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 300 грамів гарбузового пюре; 
– 2 яйця; 
– 150 грамів цукру; 
– 100 мілілітрів рослинної олії; 
– 180 грамів борошна; 
– 1 чайна ложка розпушувача; 
– 1 чайна ложка кориці; 
– 1/2 чайної ложки меленого імбиру; 
– дрібка мускатного горіха; 
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Збийте яйця з цукром.
  2. Додайте гарбузове пюре та олію, перемішайте.
  3. Окремо змішайте борошно, розпушувач, спеції та сіль.
  4. З'єднайте сухі й рідкі інгредієнти.
  5. Перелийте тісто у форму, застелену пергаментом.
  6. Випікайте при 180 градусах приблизно 40 – 45 хвилин.
  7. Перед подачею дайте пирогу повністю охолонути.

Як приготувати гарбузовий пиріг з сирною начинкою?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти для тіста: 
– 250 грамів гарбузового пюре; 
– 2 яйця; 
– 120 грамів цукру; 
– 80 мілілітрів олії; 
– 180 грамів борошна; 
– 1 чайна ложка розпушувача; 
– 1 чайна ложка кориці.
Для сирної начинки: 
– 300 грамів кисломолочного сиру; 
– 1 яйце; 
– 60 грамів цукру; 
– 1 пакетик ванільного цукру; 
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

  1. Для тіста змішайте яйця, цукор, гарбузове пюре та олію.
  2. Додайте борошно, розпушувач і корицю.
  3. Для начинки перетріть сир із яйцем, цукром, ваніллю та крохмалем.
  4. У форму викладіть половину гарбузового тіста, зверху – сирну начинку, потім решту тіста.
  5. Випікайте за температури 175 градусів близько 45 хвилин.
  6. Повністю охолодіть пиріг перед нарізанням.

Як зробити гарбузовий пиріг з медом та горіхами?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
– 300 грамів гарбузового пюре; 
– 2 яйця; 
– 100 грамів меду; 
– 80 мілілітрів рослинної олії; 
– 200 грамів борошна; 
– 1 чайна ложка розпушувача; 
– 70 грамів волоських горіхів; 
– 1 чайна ложка кориці; 
– 1/2 чайної ложки імбиру; 
– дрібка солі.

Приготування: 

  1. Збийте яйця з медом.
  2. Додайте гарбузове пюре та олію.
  3. Всипте борошно, розпушувач, корицю, імбир і сіль.
  4. Додайте подрібнені волоські горіхи та перемішайте.
  5. Перекладіть тісто у форму.
  6. Випікайте при 180 градусах приблизно 40 хвилин.
  7. Охолодіть готовий пиріг і за бажанням прикрасьте горіхами та тонкою цівкою меду.

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