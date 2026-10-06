Топ-3 рецепти гарбузового пирога: класичний, із сиром і з горіхами та медом
Гарбузовий пиріг – чудова нагода насолодитися осінніми нотками. Обирайте улюблену начинку та додайте гарного настрою до чаювання.
Гарбузовий пиріг має один приємний секрет: він легко підлаштовується під різний настрій – від простого домашнього варіанта до більш десертного й ситного. А ще в ньому добре працює осіння логіка випічки: гарбуз додає вологість, спеції підсилюють аромат, а після охолодження текстура стає щільнішою й ніжнішою.
Як приготувати простий гарбузовий пиріг?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів гарбузового пюре;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 180 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1/2 чайної ложки меленого імбиру;
– дрібка мускатного горіха;
– дрібка солі.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром.
- Додайте гарбузове пюре та олію, перемішайте.
- Окремо змішайте борошно, розпушувач, спеції та сіль.
- З'єднайте сухі й рідкі інгредієнти.
- Перелийте тісто у форму, застелену пергаментом.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 40 – 45 хвилин.
- Перед подачею дайте пирогу повністю охолонути.
Як приготувати гарбузовий пиріг з сирною начинкою?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 250 грамів гарбузового пюре;
– 2 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 80 мілілітрів олії;
– 180 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка кориці.
Для сирної начинки:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 60 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Для тіста змішайте яйця, цукор, гарбузове пюре та олію.
- Додайте борошно, розпушувач і корицю.
- Для начинки перетріть сир із яйцем, цукром, ваніллю та крохмалем.
- У форму викладіть половину гарбузового тіста, зверху – сирну начинку, потім решту тіста.
- Випікайте за температури 175 градусів близько 45 хвилин.
- Повністю охолодіть пиріг перед нарізанням.
Як зробити гарбузовий пиріг з медом та горіхами?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів гарбузового пюре;
– 2 яйця;
– 100 грамів меду;
– 80 мілілітрів рослинної олії;
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 70 грамів волоських горіхів;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1/2 чайної ложки імбиру;
– дрібка солі.
Приготування:
- Збийте яйця з медом.
- Додайте гарбузове пюре та олію.
- Всипте борошно, розпушувач, корицю, імбир і сіль.
- Додайте подрібнені волоські горіхи та перемішайте.
- Перекладіть тісто у форму.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 40 хвилин.
- Охолодіть готовий пиріг і за бажанням прикрасьте горіхами та тонкою цівкою меду.