Змішали вінчиком — і в духовку: пиріг «10 хвилин», який рятує, коли гості вже дзвонять у двері
Ніжний абрикосовий пиріг зі сметанною начинкою готується просто, а на столі виглядає як десерт, який створювали значно довше. Навіть коли гості на порозі – ви встигнете подати солодкий шедевр!
Абрикоси роблять цей десерт соковитим і ніжним, а сметанна заливка збирає все в м’яку, кремову текстуру. Спробуйте рецепт порталу "Господинька" та встигніть насолодитися останніми подарунками літа.
Як приготувати абриковосовий пиріг?
- Час: 10 хвилин + випікання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 300 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 60 грамів цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки холодного молока;
начинка:
– 250 грамів жирної сметани;
– 120 грамів цукру;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 45 грамів крохмалю;
– 450 грамів абрикосів;
– 2 столові ложки кокосової стружки.
Приготування:
- До борошна натріть вершкове масло на великій тертці й перетріть усе руками в крихту.
- Додайте цукор, сіль, ванільний цукор, розпушувач, яйце та холодне молоко.
- Швидко замісіть тісто й зберіть його в грудку. Довго вимішувати не потрібно.
- Викладіть тісто у форму діаметром 26 сантиметрів і висотою бортика 4 сантиметри. Притисніть його руками та сформуйте бортики.
- Для начинки змішайте сметану, цукор, ванільний цукор, яйця та крохмаль. Перемішайте вінчиком до однорідності.
- Вилийте начинку у форму на тісто.
- Наріжте абрикоси кубиками й викладіть їх поверх начинки.
- Посипте пиріг кокосовою стружкою.
- Поставте у розігріту духовку й випікайте 50 – 55 хвилин при температурі 180 градусів.