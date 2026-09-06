Змішали вінчиком — і в духовку: пиріг «10 хвилин», який рятує, коли гості вже дзвонять у двері

Ніжний абрикосовий пиріг зі сметанною начинкою готується просто, а на столі виглядає як десерт, який створювали значно довше. Навіть коли гості на порозі – ви встигнете подати солодкий шедевр!

Абрикоси роблять цей десерт соковитим і ніжним, а сметанна заливка збирає все в м’яку, кремову текстуру. Спробуйте рецепт порталу "Господинька" та встигніть насолодитися останніми подарунками літа. Як приготувати абриковосовий пиріг? Час : 10 хвилин + випікання

: 10 хвилин + випікання Порцій: 8 Інгредієнти:

тісто:

– 300 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 60 грамів цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 1 яйце;

– 2 – 3 столові ложки холодного молока;

начинка:

– 250 грамів жирної сметани;

– 120 грамів цукру;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 45 грамів крохмалю;

– 450 грамів абрикосів;

– 2 столові ложки кокосової стружки.

Приготування: До борошна натріть вершкове масло на великій тертці й перетріть усе руками в крихту. Додайте цукор, сіль, ванільний цукор, розпушувач, яйце та холодне молоко. Швидко замісіть тісто й зберіть його в грудку. Довго вимішувати не потрібно. Викладіть тісто у форму діаметром 26 сантиметрів і висотою бортика 4 сантиметри. Притисніть його руками та сформуйте бортики. Для начинки змішайте сметану, цукор, ванільний цукор, яйця та крохмаль. Перемішайте вінчиком до однорідності. Вилийте начинку у форму на тісто. Наріжте абрикоси кубиками й викладіть їх поверх начинки. Посипте пиріг кокосовою стружкою. Поставте у розігріту духовку й випікайте 50 – 55 хвилин при температурі 180 градусів.