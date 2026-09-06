Абрикоси роблять цей десерт соковитим і ніжним, а сметанна заливка збирає все в м’яку, кремову текстуру. Спробуйте рецепт порталу "Господинька" та встигніть насолодитися останніми подарунками літа.

Як приготувати абриковосовий пиріг?

  • Час: 10 хвилин + випікання
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
тісто:
– 300 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 60 грамів цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки холодного молока;
начинка:
– 250 грамів жирної сметани;
– 120 грамів цукру;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 45 грамів крохмалю;
– 450 грамів абрикосів;
– 2 столові ложки кокосової стружки.

Приготування:

  1. До борошна натріть вершкове масло на великій тертці й перетріть усе руками в крихту.
  2. Додайте цукор, сіль, ванільний цукор, розпушувач, яйце та холодне молоко.
  3. Швидко замісіть тісто й зберіть його в грудку. Довго вимішувати не потрібно.
  4. Викладіть тісто у форму діаметром 26 сантиметрів і висотою бортика 4 сантиметри. Притисніть його руками та сформуйте бортики.
  5. Для начинки змішайте сметану, цукор, ванільний цукор, яйця та крохмаль. Перемішайте вінчиком до однорідності.
  6. Вилийте начинку у форму на тісто.
  7. Наріжте абрикоси кубиками й викладіть їх поверх начинки.
  8. Посипте пиріг кокосовою стружкою.
  9. Поставте у розігріту духовку й випікайте 50 – 55 хвилин при температурі 180 градусів.