Абрикосы придают этому десерту сочность и нежность, а сметанная заливка объединяет все ингредиенты в мягкую кремообразную текстуру. Попробуйте рецепт с портала "Господинька" и успейте насладиться последними дарами лета.

Как приготовить абрикосовый пирог?

  • Время: 10 минут + выпекание
  • Порций: 8

Ингредиенты:
тесто:
– 300 грамм муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 60 граммов сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 2–3 столовые ложки холодного молока;
начинка:
– 250 граммов жирной сметаны;
– 120 граммов сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 45 граммов крахмала;
– 450 граммов абрикосов;
– 2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приготовление:

  1. В муку натрите сливочное масло на большой терке и перетрите все руками в крошку.
  2. Добавьте сахар, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, яйцо и холодное молоко.
  3. Быстро замесите тесто и сформируйте из него комок. Долго вымешивать не нужно.
  4. Выложите тесто в форму диаметром 26 сантиметров и высотой бортика 4 сантиметра. Прижмите его руками и сформируйте бортики.
  5. Для начинки смешайте сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и крахмал. Перемешайте венчиком до однородности.
  6. Вылейте начинку в форму на тесто.
  7. Нарежьте абрикосы кубиками и выложите их поверх начинки.
  8. Посыпьте пирог кокосовой стружкой.
  9. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 50 – 55 минут при температуре 180 градусов.