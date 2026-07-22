Новини Смачно Смачні та прості рецепти Соус, через який у ресторанах їжа здається смачнішою: простий кефірний рецепт
22 липня, 17:29
2

Соус, через який у ресторанах їжа здається смачнішою: простий кефірний рецепт

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ніжний, трохи пікантний і дуже простий у приготуванні кефірний соус може замінити магазинний майонез і додати стравам ресторанного смаку.

Іноді саме соус робить звичайні макарони, салат чи шматок м’яса значно смачнішими. Кефір у цьому рецепті працює не лише як основа, а й як джерело м’якої кислинки, завдяки якій соус виходить легким і збалансованим. 

Що потрібно для соусу?

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: не вказано

Інгредієнти: 
– 1 склянка кефіру (3% або будь-якої жирності); 
– 1/2 чайної ложки цукру; 
– 1/2 чайної ложки солі; 
– 1 чайна ложка крохмалю; 
– 1/2 невеликої червоної цибулини; 
– 1 чайна ложка лимонного соку; 
– 1 чайна ложка гірчиці; 
– 1 чайна ложка прованських трав.

Приготування: 

  1. У каструлі змішайте кефір, цукор, сіль і крохмаль. Добре розмішайте, щоб не залишилося грудочок.
  2. На дрібній тертці натріть червону цибулю та додайте до кефірної основи.
  3. Влийте лимонний сік, додайте гірчицю і прованські трави. Ще раз перемішайте.
  4. Поставте каструлю на найменший вогонь і постійно помішуйте соус лопаткою.
  5. Коли з’являться перші бульбашки, одразу зніміть соус із плити.
  6. Перелийте гарячий соус у чисту баночку, дайте йому охолонути, а потім поставте в холодильник приблизно на 30 хвилин.
  7. Після охолодження соус загусне й стане ще ніжнішим. Його можна подавати до салатів, макаронів, м’ясних страв або використовувати замість майонезу.

Зверніть увагу! Соус не можна перегрівати або доводити до сильного кипіння – так він втратить ніжну консистенцію. У холодильнику він зберігається приблизно тиждень, якщо баночка щільно закрита.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти