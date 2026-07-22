Соус, через який у ресторанах їжа здається смачнішою: простий кефірний рецепт

Ніжний, трохи пікантний і дуже простий у приготуванні кефірний соус може замінити магазинний майонез і додати стравам ресторанного смаку.

Іноді саме соус робить звичайні макарони, салат чи шматок м’яса значно смачнішими. Кефір у цьому рецепті працює не лише як основа, а й як джерело м’якої кислинки, завдяки якій соус виходить легким і збалансованим.

Що потрібно для соусу?

Час: 35 хвилин

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Інгредієнти:

– 1 склянка кефіру (3% або будь-якої жирності);

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– 1/2 невеликої червоної цибулини;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка прованських трав.

Приготування:

У каструлі змішайте кефір, цукор, сіль і крохмаль. Добре розмішайте, щоб не залишилося грудочок. На дрібній тертці натріть червону цибулю та додайте до кефірної основи. Влийте лимонний сік, додайте гірчицю і прованські трави. Ще раз перемішайте. Поставте каструлю на найменший вогонь і постійно помішуйте соус лопаткою. Коли з’являться перші бульбашки, одразу зніміть соус із плити. Перелийте гарячий соус у чисту баночку, дайте йому охолонути, а потім поставте в холодильник приблизно на 30 хвилин. Після охолодження соус загусне й стане ще ніжнішим. Його можна подавати до салатів, макаронів, м’ясних страв або використовувати замість майонезу.

Зверніть увагу! Соус не можна перегрівати або доводити до сильного кипіння – так він втратить ніжну консистенцію. У холодильнику він зберігається приблизно тиждень, якщо баночка щільно закрита.