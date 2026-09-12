В рази смачніший за бульйон: як приготувати ніжний крем-суп з кукурудзи
Сезонна кукурудза створена не лише для того, аби варити її качанами й щедро натирати сіллю.
Справжнє кулінарне диво стається тоді, коли її соковиті, солодкуваті зерна потрапляють у гарячу каструлю разом із вершковим маслом, ніжною цибулею-пореєм та насиченим бульйоном. Цей крем-суп виходить неймовірно оксамитовим, сонячно-золотавим і густим, а шматочки делікатної копченої курки додають йому глибини й виразного димного звуку.
Достатньо лише зачерпнути першу ложку – і ніжне поєднання плавленого вершкового сиру та солодкої кукурудзи огортає чистим гастрономічним теплом.
Як приготувати крем-суп з кукурудзи?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для бульйону:
– 2 середні курячі гомілки;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 лаврові листки;
– сіль та перець до смаку;
– 2,5 літра води;
густа супова основа:
– 300 грамів кукурудзи;
– 200 грамів вершкового сиру;
– 250 грамів копченого курячого філе або стегна;
– 5 картоплин;
– 1 стебло цибулі-порей;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– свіжа зелень для подачі.
Приготування:
- Покладіть курячі гомілки, цілу очищену цибулину, лавровий лист, горошини перцю та сіль у каструлю, залийте холодною водою й зваріть прозорий наваристий бульйон до повної м'якості м'яса.
- Очистіть картоплю, моркву, ріпчасту цибулю та порей, наріжте овочі однаковими середніми шматочками, а очищений часник дрібно порубайте ножем.
- У сотейнику чи товстостінній каструлі розтопіть шматочок вершкового масла, всипте всі підготовлені овочі разом із часником і пасеруйте їх на помірному вогні 5 – 7 хвилин, доки вони не розкриють свій солодкуватий аромат і злегка не карамелізуються.
- Влийте до обсмажених овочів кілька ополоників гарячого бульйону, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному нагріві до повної м'якості картоплі та моркви.
- Вийміть із каструлі зварені гомілки, зніміть м’ясо з кістки й наріжте його невеликими акуратними волокнами, а копчену курку розріжте на апетитні кубики.
- Перекладіть тушковані у маслі овочі в проціджений бульйон, всипте кукурудзяні зерна, викладіть вершковий сир і прогрійте все разом 2 – 3 хвилини.
- Зніміть каструлю з нагріву та ретельно перебийте суп занурювальним блендером до абсолютно гладкої, шовковистої та однорідної кремової текстури.
- Додайте у збитий крем-суп подрібнене варене м’ясо з гомілок та шматочки копченої курки, поверніть каструлю на плиту й доведіть страву до кипіння.
- Проваріть на мінімальному вогні 2 – 3 хвилини, щоби копчений аромат рівномірно розійшовся вершковою основою, та зніміть із вогню.
- Розлийте гарячий сонячний суп по глибоких тарілках і щедро прикрасьте свіжою дрібно посіченою зеленню перед подачею.