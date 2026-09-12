Справжнє кулінарне диво стається тоді, коли її соковиті, солодкуваті зерна потрапляють у гарячу каструлю разом із вершковим маслом, ніжною цибулею-пореєм та насиченим бульйоном. Цей крем-суп виходить неймовірно оксамитовим, сонячно-золотавим і густим, а шматочки делікатної копченої курки додають йому глибини й виразного димного звуку.

Достатньо лише зачерпнути першу ложку – і ніжне поєднання плавленого вершкового сиру та солодкої кукурудзи огортає чистим гастрономічним теплом.

Як приготувати крем-суп з кукурудзи?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

для бульйону:

– 2 середні курячі гомілки;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 лаврові листки;

– сіль та перець до смаку;

– 2,5 літра води;

густа супова основа:

– 300 грамів кукурудзи;

– 200 грамів вершкового сиру;

– 250 грамів копченого курячого філе або стегна;

– 5 картоплин;

– 1 стебло цибулі-порей;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 50 грамів вершкового масла;

– свіжа зелень для подачі.

Приготування: