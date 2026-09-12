Настоящее кулинарное чудо происходит тогда, когда ее сочные, сладковатые зерна попадают в горячую кастрюлю вместе со сливочным маслом, нежным луком-пореем и насыщенным бульоном. Этот крем-суп получается невероятно бархатистым, солнечно-золотистым и густым, а кусочки нежной копченой курицы придают ему глубину и выразительный дымный привкус.
Достаточно лишь отщипнуть первую ложку – и нежное сочетание плавленного сливочного сыра и сладкой кукурузы окутывает чистым гастрономическим теплом.
Как приготовить крем-суп из кукурузы?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
для бульона:
– 2 средних куриных голени;
– 1 луковица;
– 2 – 3 лавровых листа;
– соль и перец по вкусу;
– 2,5 литра воды;
густая суповая основа:
– 300 граммов кукурузы;
– 200 граммов сливочного сыра;
– 250 граммов копченого куриного филе или окорочка;
– 5 картофелин;
– 1 стебель лука-порея;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 50 граммов сливочного масла;
– свежая зелень для подачи.
Приготовление:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Положите куриные голени, целую очищенную луковицу, лавровый лист, горошины перца и соль в кастрюлю, залейте холодной водой и сварите прозрачный наваристый бульон до полной мягкости мяса.
- Очистите картофель, морковь, репчатый лук и порей, нарежьте овощи одинаковыми средними кусочками, а очищенный чеснок мелко порубите ножом.
- В сотейнике или толстостенной кастрюле растопите кусочек сливочного масла, добавьте все подготовленные овощи вместе с чесноком и пассируйте их на умеренном огне 5 – 7 минут, пока они не раскроют свой сладковатый аромат и слегка не карамелизуются.
- Влейте к обжаренным овощам несколько половников горячего бульона, накройте крышкой и тушите на медленном огне до полной мягкости картофеля и моркови.
- Выньте из кастрюли сваренные голени, снимите мясо с кости и нарежьте его небольшими аккуратными волокнами, а копченую курицу разрежьте на аппетитные кубики.
- Переложите тушеные в масле овощи в процеженный бульон, всыпьте кукурузные зерна, добавьте сливочный сыр и прогрейте все вместе 2 – 3 минуты.
- Снимите кастрюлю с огня и тщательно взбейте суп погружным блендером до абсолютно гладкой, шелковистой и однородной кремовой текстуры.
- Добавьте в взбитый крем-суп измельченное вареное мясо из голеней и кусочки копченой курицы, верните кастрюлю на плиту и доведите блюдо до кипения.
- Проварите на минимальном огне 2 – 3 минуты, чтобы копченый аромат равномерно распределился по сливочной основе, и снимите с огня.
- Разлейте горячий солнечный суп по глубоким тарелкам и перед подачей щедро украсьте свежей мелко нарезанной зеленью.