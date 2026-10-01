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1 жовтня, 15:35
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Більше ніяких банальних закусок: хрусткий і ніжний салат із куркою на кожен день і свято

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли хочеться приготувати по-справжньому ніжну, ситну, але водночас свіжу закуску, це поєднання інгредієнтів стає ідеальним вибором. Тут немає важких чи специфічних продуктів: волокнисте м'яке куряче філе, хрусткий соковитий огірок, варені яйця та твердий сир утворюють бездоганну гармонію.

Проте головна кулінарна таємниця цього салату ховається в цибулі. Попереднє маринування в кисло-солодкому розчині повністю позбавляє її гіркоти й різкого запаху, перетворюючи на дзвінкий пікантний акцент, який і робить усю страву незабутньою, розповідає "Господинька"

Як приготувати салат з куркою та маринованою цибулею? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 2 половинки курячого філе (відварені або запечені зі спеціями);
– 4 круто зварені яйця;
– 1 свіжий огірок;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку;
для маринованої цибулі: 
– 1 цибулина;
– 150 мілілітрів теплої води;
– 3 – 4 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки солі. 

Приготування: 

  1. Спершу підготуйте мариновану цибулю, аби вона встигла настоятися.
  2. Ріпчасту цибулину наріжте тонкими чвертькільцями або невеликими кубиками та перекладіть у піалу.
  3. Всипте сіль, цукор, влийте оцет і воду, добре перемішайте до розчинення кристалів і залиште маринуватися на 15 – 20 хвилин.
  4. Після цього відкиньте цибулю на сито й злегка відіжміть руками від зайвої рідини.
  5. Відварене у підсоленій воді або запечене куряче філе розберіть руками на волокна чи наріжте акуратними кубиками.
  6. Зварені круто яйця та свіжий огірок подрібніть невеликими кубиками однакового розміру, а твердий сир натріть на середній або великій тертці.
  7. Зелену цибулю дрібно посічіть ножем.
  8. У глибокому салатнику з'єднайте м'ясо курки, огірок, яйця, натертий сир, зелену цибулю та віджату мариновану цибулю.
  9. Додайте свіжомелений чорний перець, дрібку солі, враховуючи солоність сиру та майонезу, і заправте соусом.
  10. Делікатно вимішайте салат лопаткою, щоб не пошкодити соковиті шматочки огірка, та дайте постояти в холодильнику буквально двадцять хвилин для поєднання смаків.  
  11. Подавайте салат охолодженим у красивому скляному салатнику або викладіть порційно за допомогою кулінарного кільця, прикрасивши верхівку тонкими скибочками огірка та дрібкою свіжої зелені.