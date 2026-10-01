Більше ніяких банальних закусок: хрусткий і ніжний салат із куркою на кожен день і свято
Коли хочеться приготувати по-справжньому ніжну, ситну, але водночас свіжу закуску, це поєднання інгредієнтів стає ідеальним вибором. Тут немає важких чи специфічних продуктів: волокнисте м'яке куряче філе, хрусткий соковитий огірок, варені яйця та твердий сир утворюють бездоганну гармонію.
Проте головна кулінарна таємниця цього салату ховається в цибулі. Попереднє маринування в кисло-солодкому розчині повністю позбавляє її гіркоти й різкого запаху, перетворюючи на дзвінкий пікантний акцент, який і робить усю страву незабутньою, розповідає "Господинька".
Як приготувати салат з куркою та маринованою цибулею?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 половинки курячого філе (відварені або запечені зі спеціями);
– 4 круто зварені яйця;
– 1 свіжий огірок;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку;
для маринованої цибулі:
– 1 цибулина;
– 150 мілілітрів теплої води;
– 3 – 4 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки солі.
Приготування:
- Спершу підготуйте мариновану цибулю, аби вона встигла настоятися.
- Ріпчасту цибулину наріжте тонкими чвертькільцями або невеликими кубиками та перекладіть у піалу.
- Всипте сіль, цукор, влийте оцет і воду, добре перемішайте до розчинення кристалів і залиште маринуватися на 15 – 20 хвилин.
- Після цього відкиньте цибулю на сито й злегка відіжміть руками від зайвої рідини.
- Відварене у підсоленій воді або запечене куряче філе розберіть руками на волокна чи наріжте акуратними кубиками.
- Зварені круто яйця та свіжий огірок подрібніть невеликими кубиками однакового розміру, а твердий сир натріть на середній або великій тертці.
- Зелену цибулю дрібно посічіть ножем.
- У глибокому салатнику з'єднайте м'ясо курки, огірок, яйця, натертий сир, зелену цибулю та віджату мариновану цибулю.
- Додайте свіжомелений чорний перець, дрібку солі, враховуючи солоність сиру та майонезу, і заправте соусом.
- Делікатно вимішайте салат лопаткою, щоб не пошкодити соковиті шматочки огірка, та дайте постояти в холодильнику буквально двадцять хвилин для поєднання смаків.
- Подавайте салат охолодженим у красивому скляному салатнику або викладіть порційно за допомогою кулінарного кільця, прикрасивши верхівку тонкими скибочками огірка та дрібкою свіжої зелені.