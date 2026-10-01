Однако главный кулинарный секрет этого салата кроется в луке. Предварительное маринование в кисло-сладком растворе полностью избавляет его от горечи и резкого запаха, превращая в звонкий пикантный акцент, который и делает все блюдо незабываемым, рассказывает "Господинька".

Как приготовить салат с курицей и маринованным луком?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 половинки куриного филе (отварные или запеченные со специями);

– 4 яйца, сваренных вкрутую;

– 1 свежий огурец;

– 100 грамм твердого сыра;

– 1 пучок зеленого лука;

– 3–4 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу;

для маринованного лука:

– 1 луковица;

– 150 миллилитров теплой воды;

– 3–4 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки сахара;

– половина чайной ложки соли.

Приготовление: