Проте головна кулінарна таємниця цього салату ховається в цибулі. Попереднє маринування в кисло-солодкому розчині повністю позбавляє її гіркоти й різкого запаху, перетворюючи на дзвінкий пікантний акцент, який і робить усю страву незабутньою, розповідає "Господинька".

Як приготувати салат з куркою та маринованою цибулею?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 половинки курячого філе (відварені або запечені зі спеціями);

– 4 круто зварені яйця;

– 1 свіжий огірок;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку;

для маринованої цибулі:

– 1 цибуля;

– 150 мілілітрів теплої води;

– 3 – 4 столові ложки оцту;

– 2 столові ложки цукру;

– пів чайної ложки солі.

Приготування: