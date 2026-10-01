Без тіста, борошна та водяної бані: ніжний сирний чизкейк, що тане в роті

Ніжний, невагомий сирний чизкейк із шовковистою текстурою – мрія кожного поціновувача домашніх десертів, проте перспектива возитися з пісочною основою, випікати на водяній бані чи купувати дорогі імпортні крем-сири часто зупиняє від приготування.

Цей перевірений рецепт знімає всі складнощі: тут немає ані дрібки борошна, ані довгого замішування тіста. Звичайний кисломолочний сир зі сметаною, яйцями та крохмалем перебивається в абсолютно гладкий оксамитовий крем, який у духовці перетворюється на пишне делікатне суфле, а яскравий ягідний соус із кислинкою створює ідеальний смаковий баланс, розповідає yanni.cooking. Як зробити ніжний чизкейк? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

для сирної основи:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів сметани;

– 4 яйця;

– 80 грамів цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 10 грамів ванільного цукру;

– цедра половини лимона;

ягідне кулі:

– 200 грамів ягід;

– 25 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонного соку. Найніжніший чизкейк без зусиль: дивіться відео Приготування: У глибоку миску вбийте курячі яйця, всипте звичайний цукор і збийте міксером або вінчиком буквально кілька хвилин до утворення пишної світлої піни та повного розчинення кристалів. До яєчної маси перекладіть кисломолочний сир, густу сметану, ванільний цукор і дрібку солі. За допомогою заглибного блендера ретельно перебийте всі інгредієнти протягом 2 – 3 хвилин до абсолютної однорідності – маса має стати глянцевою, кремовою й без жодної крупинки сиру. Всипте кукурудзяний крохмаль, зніміть дрібною терткою цедру з половини лимона, не зачіпаючи гіркий білий шар, і ще раз коротко перемішайте вінчиком або лопаткою, аби крохмаль рівномірно розійшовся по масі. Дно та бортики роз'ємної форми вистеліть пергаментом для випікання, обережно перелийте рідку сирну основу та злегка постукайте формою по столу, щоб вийшли зайві бульбашки повітря. Відправте десерт у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку (режим "верх-низ" без конвекції) приблизно на 50 – 60 хвилин. Краї готового чизкейка мають добре схопитися та злегка підрум'янитися, а серединка при легкому погойдуванні повинна ледь тремтіти, мов желе. Вимкніть духовку, прочиніть дверцята й залиште десерт усередині на 30 – 40 хвилин для повільного охолодження, після чого обов'язково відправте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години (ідеально – на ніч), аби сирна текстура остаточно стабілізувалася й стала щільною та кремовою. Для ягідного кулі прогрійте в сотейнику малину з цукром і лимонним соком до м'якості, пробийте блендером і за бажанням протріть крізь дрібне сито, аби прибрати кісточки. Подавайте охолоджений чизкейк, щедро поливши кожен порційний шматочок прохолодним рубіновим соусом, прикрасивши свіжими листочками м'яти чи цілими ягодами.