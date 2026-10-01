Без тіста, борошна та водяної бані: ніжний сирний чизкейк, що тане в роті
Ніжний, невагомий сирний чизкейк із шовковистою текстурою – мрія кожного поціновувача домашніх десертів, проте перспектива возитися з пісочною основою, випікати на водяній бані чи купувати дорогі імпортні крем-сири часто зупиняє від приготування.
Цей перевірений рецепт знімає всі складнощі: тут немає ані дрібки борошна, ані довгого замішування тіста. Звичайний кисломолочний сир зі сметаною, яйцями та крохмалем перебивається в абсолютно гладкий оксамитовий крем, який у духовці перетворюється на пишне делікатне суфле, а яскравий ягідний соус із кислинкою створює ідеальний смаковий баланс, розповідає yanni.cooking.
Як зробити ніжний чизкейк?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для сирної основи:
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів сметани;
– 4 яйця;
– 80 грамів цукру;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 10 грамів ванільного цукру;
– цедра половини лимона;
ягідне кулі:
– 200 грамів ягід;
– 25 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Найніжніший чизкейк без зусиль: дивіться відео
Приготування:
- У глибоку миску вбийте курячі яйця, всипте звичайний цукор і збийте міксером або вінчиком буквально кілька хвилин до утворення пишної світлої піни та повного розчинення кристалів.
- До яєчної маси перекладіть кисломолочний сир, густу сметану, ванільний цукор і дрібку солі.
- За допомогою заглибного блендера ретельно перебийте всі інгредієнти протягом 2 – 3 хвилин до абсолютної однорідності – маса має стати глянцевою, кремовою й без жодної крупинки сиру.
- Всипте кукурудзяний крохмаль, зніміть дрібною терткою цедру з половини лимона, не зачіпаючи гіркий білий шар, і ще раз коротко перемішайте вінчиком або лопаткою, аби крохмаль рівномірно розійшовся по масі.
- Дно та бортики роз'ємної форми вистеліть пергаментом для випікання, обережно перелийте рідку сирну основу та злегка постукайте формою по столу, щоб вийшли зайві бульбашки повітря.
- Відправте десерт у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку (режим "верх-низ" без конвекції) приблизно на 50 – 60 хвилин.
- Краї готового чизкейка мають добре схопитися та злегка підрум'янитися, а серединка при легкому погойдуванні повинна ледь тремтіти, мов желе.
- Вимкніть духовку, прочиніть дверцята й залиште десерт усередині на 30 – 40 хвилин для повільного охолодження, після чого обов'язково відправте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години (ідеально – на ніч), аби сирна текстура остаточно стабілізувалася й стала щільною та кремовою.
- Для ягідного кулі прогрійте в сотейнику малину з цукром і лимонним соком до м'якості, пробийте блендером і за бажанням протріть крізь дрібне сито, аби прибрати кісточки.
- Подавайте охолоджений чизкейк, щедро поливши кожен порційний шматочок прохолодним рубіновим соусом, прикрасивши свіжими листочками м'яти чи цілими ягодами.