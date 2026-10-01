Этот проверенный рецепт избавляет от всех сложностей: здесь нет ни крупицы муки, ни длительного замешивания теста. Обычный творог со сметаной, яйцами и крахмалом взбивается до абсолютно гладкого бархатистого крема, который в духовке превращается в пышное нежное суфле, а яркий ягодный соус с кислинкой создает идеальный вкусовой баланс, рассказывает yanni.cooking.

Как приготовить нежный чизкейк?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

для творожной основы:

– 600 граммов творога;

– 200 граммов сметаны;

– 4 яйца;

– 80 граммов сахара;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 10 граммов ванильного сахара;

– цедра половины лимона;

ягодное кули:

– 200 граммов ягод;

– 25 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Нежнейший чизкейк без усилий: смотрите видео

Приготовление: