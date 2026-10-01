Этот проверенный рецепт избавляет от всех сложностей: здесь нет ни крупицы муки, ни длительного замешивания теста. Обычный творог со сметаной, яйцами и крахмалом взбивается до абсолютно гладкого бархатистого крема, который в духовке превращается в пышное нежное суфле, а яркий ягодный соус с кислинкой создает идеальный вкусовой баланс, рассказывает yanni.cooking.
Как приготовить нежный чизкейк?
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
для творожной основы:
– 600 граммов творога;
– 200 граммов сметаны;
– 4 яйца;
– 80 граммов сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 10 граммов ванильного сахара;
– цедра половины лимона;
ягодное кули:
– 200 граммов ягод;
– 25 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Нежнейший чизкейк без усилий: смотрите видео
Приготовление:
- В глубокую миску разбейте куриные яйца, всыпьте обычный сахар и взбейте миксером или венчиком буквально несколько минут до образования пышной светлой пены и полного растворения кристаллов.
- В яичную массу добавьте творог, густую сметану, ванильный сахар и щепотку соли.
- С помощью погружного блендера тщательно перемешайте все ингредиенты в течение 2 – 3 минут до абсолютной однородности – масса должна стать глянцевой, кремообразной и без единой крупинки творога.
- Всыпьте кукурузный крахмал, натрите на мелкой терке цедру с половины лимона, не затрагивая горький белый слой, и еще раз быстро перемешайте венчиком или лопаткой, чтобы крахмал равномерно распределился по массе.
- Дно и бортики разъемной формы выстелите пергаментом для выпечки, осторожно перелейте жидкую творожную основу и слегка постучите формой по столу, чтобы вышли лишние пузырьки воздуха.
- Поставьте десерт в заранее разогретую до 170 градусов духовку (режим "верх-низ" без конвекции) примерно на 50 – 60 минут.
- Края готового чизкейка должны хорошо схватиться и слегка подрумяниться, а серединка при легком покачивании должна едва дрожать, как желе.
- Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте десерт внутри на 30 – 40 минут для медленного остывания, после чего обязательно отправьте в холодильник как минимум на 3 – 4 часа (идеально – на ночь), чтобы творожная текстура окончательно стабилизировалась и стала плотной и кремовой.
- Для ягодного соуса прогрейте в сотейнике малину с сахаром и лимонным соком до мягкости, взбейте блендером и, по желанию, протрите через мелкое сито, чтобы удалить косточки.
- Подавайте охлажденный чизкейк, щедро полив каждый порционный кусочек прохладным рубиновым соусом и украсив свежими листочками мяты или целыми ягодами.