Цей перевірений рецепт знімає всі складнощі: тут немає ані дрібки борошна, ані довгого замішування тіста. Звичайний кисломолочний сир зі сметаною, яйцями та крохмалем перебивається в абсолютно гладкий оксамитовий крем, який у духовці перетворюється на пишне делікатне суфле, а яскравий ягідний соус із кислинкою створює ідеальний смаковий баланс, розповідає yanni.cooking.

Як зробити ніжний чизкейк?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

для сирної основи:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів сметани;

– 4 яйця;

– 80 грамів цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 10 грамів ванільного цукру;

– цедра половини лимона;

ягідна куля:

– 200 грамів ягід;

– 25 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Найніжніший чизкейк без зусиль: дивіться відео

Приготування: