Печеня з білими грибами прямо в гарбузі: неймовірне м'ясо в природному горщику

Печеня з білими грибами та яловичиною, запечена безпосередньо всередині цілого гарбуза, — це справжній кулінарний шедевр, який перетворює звичайний сімейний обід на святкове застілля.

Замість традиційних глиняних горщиків тут використовується сам овоч, чиї товсті стінки рівномірно розподіляють тепло та утримують усю вологу всередині. Під час повільного томління соковита гарбузова м'якоть насичується м'ясним соком, лісовим ароматом грибів і пряними травами, стаючи неймовірно ніжною та танучи в роті, розповідає інстаграм kubfood.

Головна таємниця насиченого смаку полягає в попередньому обсмажуванні кожного інгредієнта начинки на пательні до золотистої скоринки. Додавання солодкого соусу чилі створює тонкий баланс між природною солодкістю гарбуза, пряністю розмарину та густим яловичим бульйоном. Запікати таку страву однаково зручно як на тліючому вугіллі мангала на подвір'ї, так і у звичайній домашній духовці, загорнувши плодоовоч у кілька шарів щільної фольги.

Як зробити печеню у гарбузі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 гарбуз вагою приблизно 3 кілограми;

– 600 грамів добірної яловичини;

– 600 грамів картоплі;

– 300 грамів свіжих або розморожених білих грибів;

– 2 цибулі;

соуси та прянощі:

– 3 – 4 столові ложки соусу солодкий чилі;

– 2 столові ложки рослинної олії для смаження;

– 1/2 чайної ложки сушеного розмарину;

– 1/2 чайної ложки сушеного тим'яну;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 пучок свіжої зелені петрушки або кропу для подачі.

Апетитна печеня в гарбузі: дивіться відео

Приготування: