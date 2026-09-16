Ні краплі молока чи кефіру: як за 10 хвилин перетворити банку старого варення на розкішний пиріг

Коли раптово хочеться домашнього солодкого до чаю, а в холодильнику немає ані пачки кефіру, ані молока, на допомогу приходить цей безвідмовний рецепт. Він не вимагає складних замісів чи тривалого очікування біля плити, а головне – дає друге життя забутій банці торішнього варення

Випічка виходить напрочуд пухкою, помірно вологою всередині та настільки ароматною, що домашні збігаються на кухню ще до того, як спрацює таймер духовки. Як приготувати пиріг з банки варення? Час : 10 хвилин + випікання

: 10 хвилин + випікання Порцій: 6 Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 0,5 літра варення;

– 175 мілілітрів рафінованої олії;

– 2 склянки борошна;

– 1 пакетик розпушувача (18 грамів);

– ванільний цукор чи ванілін до смаку. Приготування: У глибокій мисці збийте яйця з цукром за допомогою міксера або вінчика до утворення пишної, світлої та однорідної маси. До збитих яєць викладіть варення, влийте рафіновану олію та додайте ваніль для приємного аромату. Акуратно перемішайте все до однорідного стану. В окремому посуді змішайте борошно з розпушувачем. Поступово, невеликими порціями, всипайте суху суміш у рідку основу, ретельно вимішуючи тісто вінчиком, щоб не залишилося жодної грудочки. За консистенцією маса має нагадувати густе тісто для оладок. Форму для випічки змастіть невеликою кількістю олії або вершкового масла та вилийте тісто. Якщо вирішите робити порційні кекси – наповнюйте силіконові чи паперові формочки приблизно на 2/3 їхнього об’єму, залишаючи простір для підйому. Відправте форму в заздалегідь розігріту до помірної температури духовку (близько 180°C). Випікайте пиріг до насиченого рум'янцю. Готовність обов'язково перевірте дерев'яною шпажкою: проткніть пиріг по центру – шпажка має виходити повністю сухою, без налиплих слідів сирого тіста.