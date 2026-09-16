Коли раптово хочеться домашнього солодкого до чаю, а в холодильнику немає ані пачки кефіру, ані молока, на допомогу приходить цей безвідмовний рецепт. Він не вимагає складних замісів чи тривалого очікування біля плити, а головне – дає друге життя забутій банці торішнього варення