Випічка виходить напрочуд пухкою, помірно вологою всередині та настільки ароматною, що домашні збігаються на кухню ще до того, як спрацює таймер духовки.
Як приготувати пиріг з банки варення?
- Час: 10 хвилин + випікання
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 0,5 літра варення;
– 175 мілілітрів рафінованої олії;
– 2 склянки борошна;
– 1 пакетик розпушувача (18 грамів);
– ванільний цукор чи ванілін до смаку.
Приготування:
- У глибокій мисці збийте яйця з цукром за допомогою міксера або вінчика до утворення пишної, світлої та однорідної маси.
- До збитих яєць викладіть варення, влийте рафіновану олію та додайте ваніль для приємного аромату. Акуратно перемішайте все до однорідного стану.
- В окремому посуді змішайте борошно з розпушувачем.
- Поступово, невеликими порціями, всипайте суху суміш у рідку основу, ретельно вимішуючи тісто вінчиком, щоб не залишилося жодної грудочки. За консистенцією маса має нагадувати густе тісто для оладок.
- Форму для випічки змастіть невеликою кількістю олії або вершкового масла та вилийте тісто. Якщо вирішите робити порційні кекси – наповнюйте силіконові чи паперові формочки приблизно на 2/3 їхнього об’єму, залишаючи простір для підйому.
- Відправте форму в заздалегідь розігріту до помірної температури духовку (близько 180°C).
- Випікайте пиріг до насиченого рум'янцю.
- Готовність обов'язково перевірте дерев'яною шпажкою: проткніть пиріг по центру – шпажка має виходити повністю сухою, без налиплих слідів сирого тіста.