Когда внезапно захочется домашнего сладкого к чаю, а в холодильнике нет ни пачки кефира, ни молока, на помощь приходит этот надежный рецепт. Он не требует сложного замеса или длительного ожидания у плиты, а главное – дарит вторую жизнь забытой банке прошлогоднего варенья