Выпечка получается удивительно воздушной, слегка влажной внутри и настолько ароматной, что домочадцы сбегаются на кухню еще до того, как сработает таймер духовки.
Как приготовить пирог из банки варенья?
- Время: 10 минут + выпекание
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 0,5 литра варенья;
– 175 миллилитров рафинированного масла;
– 2 стакана муки;
– 1 пакетик разрыхлителя (18 граммов);
– ванильный сахар или ванилин по вкусу.
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром с помощью миксера или венчика до образования пышной, светлой и однородной массы.
- В взбитые яйца добавьте варенье, влейте рафинированное масло и добавьте ваниль для приятного аромата. Аккуратно перемешайте все до однородной консистенции.
- В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем.
- Постепенно, небольшими порциями, всыпайте сухую смесь в жидкую основу, тщательно вымешивая тесто венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка. По консистенции масса должна напоминать густое тесто для оладий.
- Форму для выпечки смажьте небольшим количеством растительного или сливочного масла и вылейте тесто. Если решите делать порционные кексы – наполняйте силиконовые или бумажные формочки примерно на 2/3 их объема, оставляя место для подъема.
- Поставьте форму в заранее разогретую до умеренной температуры духовку (около 180 градусов).
- Выпекайте пирог до появления насыщенного румянца.
- Готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой: проткните пирог по центру – шпажка должна выходить полностью сухой, без налипших следов сырого теста.