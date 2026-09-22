Ніжніше за найдорожчий бісквіт: копійчаний пиріг на кефірі зі сливами

Сезонні стиглі сливи та звичайна склянка кефіру здатні створити справжнє кулінарне диво без тривалого збивання білків чи використання дорогого вершкового масла.

Цей простий домашній пиріг підкорює своєю особливою, ледь вологою та повітряною текстурою, яка ідеально вбирає кисло-солодкий фруктовий сік. Головний трюк криється в особливому способі викладання шматочків і карамельній посипці, завдяки яким основа залишається пухкою, а фрукти перетворюються на ніжне повидло під хрусткою золотистою скоринкою.

Як зробити пиріг зі сливами на кефірі?

Час : 1 годин

: 1 годин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів щільних слив;

– 250 мілілітрів кефіру кімнатної температури;

– 2 склянки борошна;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 80 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– пів чайної ложки меленої кориці;

– 1 столова ложка пудри.

Приготування: