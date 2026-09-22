Ніжніше за найдорожчий бісквіт: копійчаний пиріг на кефірі зі сливами
Сезонні стиглі сливи та звичайна склянка кефіру здатні створити справжнє кулінарне диво без тривалого збивання білків чи використання дорогого вершкового масла.
Цей простий домашній пиріг підкорює своєю особливою, ледь вологою та повітряною текстурою, яка ідеально вбирає кисло-солодкий фруктовий сік. Головний трюк криється в особливому способі викладання шматочків і карамельній посипці, завдяки яким основа залишається пухкою, а фрукти перетворюються на ніжне повидло під хрусткою золотистою скоринкою.
Як зробити пиріг зі сливами на кефірі?
- Час: 1 годин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів щільних слив;
– 250 мілілітрів кефіру кімнатної температури;
– 2 склянки борошна;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 80 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– 1 столова ложка пудри.
Приготування:
- Сливи ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником, розділіть навпіл, видаліть кісточки та за бажанням розріжте половинки ще раз уздовж на акуратні четвертинки.
- У глибоку суху миску вилийте кефір, обов'язково прогрітий до кімнатної температури, всипте соду, ретельно розмішайте вінчиком і залиште постояти на 3 – 5 хвилин, аби кислота повністю вступила в реакцію й утворилася рясна піна з бульбашок.
- До кефірної маси розбийте яйця, всипте звичайний та ванільний цукор, влийте рафіновану рослинну олію без запаху і збийте все звичайним ручним вінчиком протягом 1 – 2 хвилин до розчинення крупинок цукру та утворення гладкої однорідної емульсії.
- Просійте пшеничне борошно через сито та порціями введіть його в рідку суміш, акуратно замішуючи тісто лопаткою чи вінчиком до консистенції однорідної густої сметани без борошняних грудочок.
- Дно та бортики форми для випікання діаметром 22 – 24 сантиметри змастіть тонким шаром рослинної олії або застеліть пергаментним папером, після чого рівномірно перелийте туди все підготовлене тісто, злегка розрівнюючи верх лопаткою.
- Поверх тіста красиво викладіть підготовлені шматочки слив щільними колами обов'язково зрізом догори – завдяки такому положенню гарячий кислий сік не стікатиме під дно форми і не розмочить бісквіт, а випаровуватиметься назовні та просочуватиме верхівку.
- Змішайте чайну ложку звичайного цукру з дрібкою меленої кориці та рівномірно притрусіть поверхню викладених слив для утворення пікантної карамельної скоринки під час випікання.
- Поставте форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку й випікайте пиріг орієнтовно 40 – 45 хвилин на середньому рівні без конвекції до впевненого рум'яного кольору, перевіряючи готовність сухою дерев'яною зубочисткою по центру тіста.
- Готову випічку дістаньте з духовки, дайте повністю охолонути у формі, після чого перекладіть на пласке блюдо та щедро притрусіть крізь дрібне ситечко цукровою пудрою перед нарізанням на порційні шматочки до свіжозавареного чаю.