Этот простой домашний пирог покоряет своей особой, слегка влажной и воздушной текстурой, которая идеально впитывает кисло-сладкий фруктовый сок. Главный секрет кроется в особом способе выкладывания кусочков и карамельной посыпке, благодаря которым основа остается воздушной, а фрукты превращаются в нежное повидло под хрустящей золотистой корочкой.

Как приготовить пирог со сливами на кефире?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 400 граммов плотных слив;
– 250 миллилитров кефира комнатной температуры;
– 2 стакана муки;
– 150 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– половина чайной ложки молотой корицы;
– 1 столовая ложка сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Сливы тщательно вымойте, просушите бумажным полотенцем, разделите пополам, удалите косточки и, по желанию, разрежьте половинки еще раз вдоль на аккуратные четвертинки.
  2. В глубокую сухую миску вылейте кефир, обязательно прогретый до комнатной температуры, всыпьте соду, тщательно перемешайте венчиком и оставьте постоять на 3–5 минут, чтобы кислота полностью вступила в реакцию и образовалась обильная пена из пузырьков.
  3. В кефирную массу разбейте яйца, добавьте обычный и ванильный сахар, влейте рафинированное растительное масло без запаха и взбейте все обычным ручным венчиком в течение 1 – 2 минут до растворения крупинок сахара и образования гладкой однородной эмульсии.
  4. Просейте пшеничную муку через сито и порциями введите ее в жидкую смесь, аккуратно замешивая тесто лопаткой или венчиком до консистенции однородной густой сметаны без мучных комочков.
  5. Дно и бортики формы для выпечки диаметром 22 – 24 сантиметра смажьте тонким слоем растительного масла или застелите пергаментной бумагой, после чего равномерно перелейте туда все подготовленное тесто, слегка разравнивая верх лопаткой.
  6. Сверху на тесто красиво выложите подготовленные кусочки слив плотными кругами, обязательно срезом вверх – благодаря такому расположению горячий кислый сок не будет стекать на дно формы и не размочит бисквит, а будет испаряться наружу и пропитывать верх.
  7. Смешайте чайную ложку обычного сахара с щепоткой молотой корицы и равномерно посыпьте поверхность выложенных слив, чтобы во время выпекания образовалась пикантная карамельная корочка.
  8. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте пирог примерно 40 – 45 минут на среднем уровне без конвекции до появления красивого румяного цвета, проверяя готовность сухой деревянной зубочисткой в центре теста.
  9. Готовую выпечку достаньте из духовки, дайте полностью остыть в форме, после чего переложите на плоское блюдо и щедро посыпьте через мелкое ситечко сахарной пудрой перед нарезкой на порционные кусочки к свежезаваренному чаю.