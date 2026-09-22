Этот простой домашний пирог покоряет своей особой, слегка влажной и воздушной текстурой, которая идеально впитывает кисло-сладкий фруктовый сок. Главный секрет кроется в особом способе выкладывания кусочков и карамельной посыпке, благодаря которым основа остается воздушной, а фрукты превращаются в нежное повидло под хрустящей золотистой корочкой.

Как приготовить пирог со сливами на кефире?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов плотных слив;

– 250 миллилитров кефира комнатной температуры;

– 2 стакана муки;

– 150 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– половина чайной ложки молотой корицы;

– 1 столовая ложка сахарной пудры.

Приготовление: