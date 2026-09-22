Цей простий домашній пиріг підкорює своєю особливою, ледь вологою та повітряною текстурою, яка ідеально вбирає кисло-солодкий фруктовий сік. Головний трюк криється в особливому способі викладання шматочків і карамельній посипці, завдяки яким основа залишається пухкою, а фрукти перетворюються на ніжне повидло під хрусткою золотистою скоринкою.
Як зробити пиріг зі сливами на кефірі?
- Час: 1 годин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів щільних слив;
– 250 мілілітрів кефіру кімнатної температури;
– 2 склянки борошна;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 80 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– 1 столова ложка пудри.
Приготування:
- Сливи ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником, розділіть навпіл, видаліть кісточки та за бажанням розріжте половинки ще раз уздовж на акуратні четвертинки.
- У глибоку суху миску вилийте кефір, обов'язково прогрітий до кімнатної температури, всипте соду, ретельно розмішайте вінчиком і залиште постояти на 3 – 5 хвилин, аби кислота повністю вступила в реакцію й утворилася рясна піна з бульбашок.
- До кефірної маси розбийте яйця, всипте звичайний та ванільний цукор, влийте рафіновану рослинну олію без запаху і збийте все звичайним ручним вінчиком протягом 1 – 2 хвилин до розчинення крупинок цукру та утворення гладкої однорідної емульсії.
- Просійте пшеничне борошно через сито та порціями введіть його в рідку суміш, акуратно замішуючи тісто лопаткою чи вінчиком до консистенції однорідної густої сметани без борошняних грудочок.
- Дно та бортики форми для випікання діаметром 22 – 24 сантиметри змастіть тонким шаром рослинної олії або застеліть пергаментним папером, після чого рівномірно перелийте туди все підготовлене тісто, злегка розрівнюючи верх лопаткою.
- Поверх тіста красиво викладіть підготовлені шматочки слив щільними колами обов'язково зрізом догори – завдяки такому положенню гарячий кислий сік не стікатиме під дно форми і не розмочить бісквіт, а випаровуватиметься назовні та просочуватиме верхівку.
- Змішайте чайну ложку звичайного цукру з дрібкою меленої кориці та рівномірно притрусіть поверхню викладених слив для утворення пікантної карамельної скоринки під час випікання.
- Поставте форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку й випікайте пиріг орієнтовно 40 – 45 хвилин на середньому рівні без конвекції до впевненого рум'яного кольору, перевіряючи готовність сухою дерев'яною зубочисткою по центру тіста.
- Готову випічку дістаньте з духовки, дайте повністю охолонути у формі, після чого перекладіть на пласке блюдо та щедро притрусіть крізь дрібне ситечко цукровою пудрою перед нарізанням на порційні шматочки до свіжозавареного чаю.