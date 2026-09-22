Цей простий домашній пиріг підкорює своєю особливою, ледь вологою та повітряною текстурою, яка ідеально вбирає кисло-солодкий фруктовий сік. Головний трюк криється в особливому способі викладання шматочків і карамельній посипці, завдяки яким основа залишається пухкою, а фрукти перетворюються на ніжне повидло під хрусткою золотистою скоринкою.

Як зробити пиріг зі сливами на кефірі?

Час : 1 годин

: 1 годин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів щільних слив;

– 250 мілілітрів кефіру кімнатної температури;

– 2 склянки борошна;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 80 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– пів чайної ложки меленої кориці;

– 1 столова ложка пудри.

Приготування: