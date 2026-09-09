Забудьте все, що ви знали про млинці: пишні бананові хмаринки із кремом, який зводять з розуму

Банани у тісті, дріжджі й солодкий крем – це не просто незвичне поєднання, а спосіб отримати ніжний десерт на сніданок. Цей рецепт може перевернути ваше уявлення про вдалий початок дня.

Бананові млинці з дріжджами виходять не зовсім звичними, але саме в цьому й їхня сила. Тісто треба спершу трішки настояти – і тоді результат буде неперевершеним, радить "Господинька". Як приготувати млинці з кремом? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 3 банани;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 200 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка сухих дріжджів;

– 200 мілілітрів теплої води;

– 260 грамів борошна;

– олія для обсмажування;

крем:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів мʼякого вершкового масла;

– 380 грамів згущеного молока;

– 50 грамів ягід. Приготування: Подрібніть банани, додайте яйця, цукор, сіль, молоко та дріжджі й збийте масу блендером до однорідності. Влийте теплу воду, перемішайте вінчиком, а потім додайте борошно й добре змішайте тісто. Накрийте масу харчовою плівкою й залиште на 30 хвилин. Змастіть сковороду олією та посмажте млинці на середньому вогні. Для крему перебийте кисломолочний сир блендером до однорідності. В окремій мисці збийте м’яке вершкове масло до пишності. Додавайте згущене молоко до масла у три етапи, щоразу перемішуючи міксером. Потім частинами введіть сир і збийте крем до гладкої маси. Змастіть готові млинці кремом, складіть шари один на один і прикрасьте ягодами.