Бананові млинці з дріжджами виходять не зовсім звичними, але саме в цьому й їхня сила. Тісто треба спершу трішки настояти – і тоді результат буде неперевершеним, радить "Господинька".
Як приготувати млинці з кремом?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 банани;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 200 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка сухих дріжджів;
– 200 мілілітрів теплої води;
– 260 грамів борошна;
– олія для обсмажування;
крем:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів мʼякого вершкового масла;
– 380 грамів згущеного молока;
– 50 грамів ягід.
Приготування:
- Подрібніть банани, додайте яйця, цукор, сіль, молоко та дріжджі й збийте масу блендером до однорідності.
- Влийте теплу воду, перемішайте вінчиком, а потім додайте борошно й добре змішайте тісто.
- Накрийте масу харчовою плівкою й залиште на 30 хвилин.
- Змастіть сковороду олією та посмажте млинці на середньому вогні.
- Для крему перебийте кисломолочний сир блендером до однорідності.
- В окремій мисці збийте м’яке вершкове масло до пишності.
- Додавайте згущене молоко до масла у три етапи, щоразу перемішуючи міксером.
- Потім частинами введіть сир і збийте крем до гладкої маси.
- Змастіть готові млинці кремом, складіть шари один на один і прикрасьте ягодами.