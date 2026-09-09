Бананові млинці з дріжджами виходять не зовсім звичними, але саме в цьому й їхня сила. Тісто треба спершу трішки настояти – і тоді результат буде неперевершеним, радить "Господинька".

Як приготувати млинці з кремом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 банани;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 200 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка сухих дріжджів;

– 200 мілілітрів теплої води;

– 260 грамів борошна;

– олія для обсмажування;

крем:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів мʼякого вершкового масла;

– 380 грамів згущеного молока;

– 50 грамів ягід.

Приготування: