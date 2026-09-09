Банановые блины с дрожжами получаются не совсем привычными, но именно в этом и заключается их прелесть. Тесто нужно сначала немного дать постоять – и тогда результат будет непревзойденным, советует "Господинька".

Как приготовить блины с кремом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 банана;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 200 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сухих дрожжей;

– 200 миллилитров теплой воды;

– 260 граммов муки;

– масло для обжаривания;

крем:

– 500 грамм творога;

– 200 граммов мягкого сливочного масла;

– 380 граммов сгущенного молока;

– 50 граммов ягод.

Приготовление: