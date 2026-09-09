Банановые блины с дрожжами получаются не совсем привычными, но именно в этом и заключается их прелесть. Тесто нужно сначала немного дать постоять – и тогда результат будет непревзойденным, советует "Господинька".
Как приготовить блины с кремом?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 банана;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 200 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка сухих дрожжей;
– 200 миллилитров теплой воды;
– 260 граммов муки;
– масло для обжаривания;
крем:
– 500 грамм творога;
– 200 граммов мягкого сливочного масла;
– 380 граммов сгущенного молока;
– 50 граммов ягод.
Приготовление:
- Измельчите бананы, добавьте яйца, сахар, соль, молоко и дрожжи и взбейте массу блендером до однородности.
- Влейте теплую воду, перемешайте венчиком, а затем добавьте муку и хорошо замесите тесто.
- Накройте массу пищевой пленкой и оставьте на 30 минут.
- Смажьте сковороду растительным маслом и испеките блины на среднем огне.
- Для крема взбейте творог блендером до однородной консистенции.
- В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло до пышности.
- Добавляйте сгущенное молоко в масло в три этапа, каждый раз перемешивая миксером.
- Затем частями добавьте творог и взбейте крем до гладкой консистенции.
- Смажьте готовые блины кремом, сложите слои один на другой и украсьте ягодами.