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1 вересня, 18:15
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За ці котлети треба дати звання "Народного кулінара": овочева насолода, за яку цілують руки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Капустяні оладки – це велика порція задоволення без витрат грошей та часу. Рецепт перевірений десятиліттями, і немає жодних причин відмовляти собі у смаку та легкості.

Не треба витрачати гроші та час, аби потішити рідних смачною трапезою. Копійчані інгредієнти з холодильника, трішки магії – і на столі вже велика тареля апетитних овочевих котлеток, розповідає "Господинька".

Як приготувати капустяні котлетки? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 2 яйця;
– пів чайної ложки солі;
– 350 мілілітрів кефіру;
– 150 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 300 грамів капусти;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Капусту нашаткуйте якомога тонше або дрібно наріжте кубиками; якщо капуста пізніх сортів і тверда – посоліть її та злегка розімніть руками, щоб вона пустила сік і стала м'якою.
  2. Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками, а свіжу моркву натріть на дрібній або середній тертці.
  3. У глибокій мисці збийте вінчиком курячі яйця з сіллю та перцем, влийте кефір і ретельно перемішайте до однорідного стану.
  4. До рідкої основи просійте пшеничне борошно разом із розпушувачем і вимішайте густе, тягуче тісто без грудочок.
  5. Додайте до тіста підготовлені овочі: нашатковану капусту, моркву та цибулю, після чого добре вимішайте масу лопаткою до щільної, об'ємної консистенції.
  6. Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, зменшіть вогонь до помірного, викладайте капустяну масу столовою ложкою, формуючи високі пухкі котлетки округлої форми.
  7. Смажте під кришкою приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку на повільному вогні, щоб капуста всередині повністю пропарилася й пропеклася, а зовні утворилася гарна золотава скоринка.

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