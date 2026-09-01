За ці котлети треба дати звання "Народного кулінара": овочева насолода, за яку цілують руки

Капустяні оладки – це велика порція задоволення без витрат грошей та часу. Рецепт перевірений десятиліттями, і немає жодних причин відмовляти собі у смаку та легкості.

Не треба витрачати гроші та час, аби потішити рідних смачною трапезою. Копійчані інгредієнти з холодильника, трішки магії – і на столі вже велика тареля апетитних овочевих котлеток, розповідає "Господинька". Як приготувати капустяні котлетки? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– пів чайної ложки солі;

– 350 мілілітрів кефіру;

– 150 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 300 грамів капусти;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Капусту нашаткуйте якомога тонше або дрібно наріжте кубиками; якщо капуста пізніх сортів і тверда – посоліть її та злегка розімніть руками, щоб вона пустила сік і стала м'якою. Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками, а свіжу моркву натріть на дрібній або середній тертці. У глибокій мисці збийте вінчиком курячі яйця з сіллю та перцем, влийте кефір і ретельно перемішайте до однорідного стану. До рідкої основи просійте пшеничне борошно разом із розпушувачем і вимішайте густе, тягуче тісто без грудочок. Додайте до тіста підготовлені овочі: нашатковану капусту, моркву та цибулю, після чого добре вимішайте масу лопаткою до щільної, об'ємної консистенції. Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, зменшіть вогонь до помірного, викладайте капустяну масу столовою ложкою, формуючи високі пухкі котлетки округлої форми. Смажте під кришкою приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку на повільному вогні, щоб капуста всередині повністю пропарилася й пропеклася, а зовні утворилася гарна золотава скоринка.