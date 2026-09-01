Не треба витрачати гроші та час, аби потішити рідних смачною трапезою. Копійчані інгредієнти з холодильника, трішки магії – і на столі вже велика тареля апетитних овочевих котлеток, розповідає "Господинька".
Як приготувати капустяні котлетки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– пів чайної ложки солі;
– 350 мілілітрів кефіру;
– 150 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 300 грамів капусти;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Капусту нашаткуйте якомога тонше або дрібно наріжте кубиками; якщо капуста пізніх сортів і тверда – посоліть її та злегка розімніть руками, щоб вона пустила сік і стала м'якою.
- Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками, а свіжу моркву натріть на дрібній або середній тертці.
- У глибокій мисці збийте вінчиком курячі яйця з сіллю та перцем, влийте кефір і ретельно перемішайте до однорідного стану.
- До рідкої основи просійте пшеничне борошно разом із розпушувачем і вимішайте густе, тягуче тісто без грудочок.
- Додайте до тіста підготовлені овочі: нашатковану капусту, моркву та цибулю, після чого добре вимішайте масу лопаткою до щільної, об'ємної консистенції.
- Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, зменшіть вогонь до помірного, викладайте капустяну масу столовою ложкою, формуючи високі пухкі котлетки округлої форми.
- Смажте під кришкою приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку на повільному вогні, щоб капуста всередині повністю пропарилася й пропеклася, а зовні утворилася гарна золотава скоринка.