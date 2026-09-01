Не нужно тратить деньги и время, чтобы порадовать родных вкусной трапезой. Недорогие ингредиенты из холодильника, немного волшебства – и на столе уже большая тарелка аппетитных овощных котлеток, рассказывает "Господинька".

Как приготовить капустные котлетки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– пол чайной ложки соли;

– 350 миллилитров кефира;

– 150 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 300 граммов капусты;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: