Не нужно тратить деньги и время, чтобы порадовать родных вкусной трапезой. Недорогие ингредиенты из холодильника, немного волшебства – и на столе уже большая тарелка аппетитных овощных котлеток, рассказывает "Господинька".
Как приготовить капустные котлетки?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– пол чайной ложки соли;
– 350 миллилитров кефира;
– 150 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 300 граммов капусты;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Капусту нашинковать как можно тоньше или мелко нарезать кубиками; если капуста поздних сортов и твердая – посолить ее и слегка размять руками, чтобы она пустила сок и стала мягкой.
- Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками, а свежую морковь натрите на мелкой или средней терке.
- В глубокой миске взбейте венчиком куриные яйца с солью и перцем, влейте кефир и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- В жидкую основу просейте пшеничную муку вместе с разрыхлителем и замесите густое, тягучее тесто без комочков.
- Добавьте в тесто подготовленные овощи: нашинкованную капусту, морковь и лук, после чего хорошо перемешайте массу лопаткой до плотной, объемной консистенции.
- Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, уменьшите огонь до умеренного, выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя высокие пышные котлетки округлой формы.
- Жарьте под крышкой примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны на медленном огне, чтобы капуста внутри полностью пропарилась и пропеклась, а снаружи образовалась красивая золотистая корочка.