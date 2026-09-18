Оладки будуть пухкими й не вбиратимуть олію: що додати в тісто – секрет професійних кухарів

Оладки можуть бути легкими, пухкими й не вбирати зайвий жир, якщо знати один простий прийом. Усе вирішує невелика добавка до тіста та правильний нагрів сковороди.

Одна ложка крохмалю може змінити все – оладки вийдуть пухкими, рум’яними й не вбиратимуть зайву олію. Секрет простий: крохмаль допомагає тісту швидше схопитися на гарячій сковороді та формує скоринку, яка стримує жир, розповідає Journal of Agricultural and Food Chemistry. Як приготувати ідеально пишні оладки? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 180 грамів борошна;

– 1 столова ложка крохмалю;

– пів чайної ложки соди;

– 1 столова ложка рослинної олії в тісто;

– олія для смаження. Улюблений сніданок / Фото Pexels Теплий кефір з'єднайте в мисці з яйцем, цукром і сіллю. Окремо змішайте просіяне борошно з крохмалем і содою, потім поступово всипте сухі інгредієнти до рідкої маси. Швидко перемішайте тісто лише до зникнення сухих грудочок: воно має вийти густим і ліниво спадати з ложки, а не литися. Влийте ложку рослинної олії, акуратно вмішайте її та залиште миску на 10 хвилин – після цього тісто більше не перемішуйте. Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, зменшіть нагрів до середнього та викладайте оладки ложкою, зачерпуючи тісто від краю. Смажте до появи бульбашок на поверхні та схоплювання країв, потім переверніть і підрум'яньте з іншого боку до золотавості. Перекладіть готові пухкі оладки на паперовий рушник на 1 – 2 хвилини, щоб прибрати залишки жиру, і подавайте до столу.