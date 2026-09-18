Одна ложка крахмала может изменить все – оладьи получатся пышными, румяными и не впитают лишнее масло. Секрет прост: крахмал помогает тесту быстрее схватиться на горячей сковороде и образует корочку, которая удерживает жир, сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Как приготовить идеально пышные оладьи?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 180 граммов муки;
– 1 столовая ложка крахмала;
– половина чайной ложки соды;
– 1 столовая ложка растительного масла в тесто;
– масло для жарки.
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- Теплый кефир смешайте в миске с яйцом, сахаром и солью.
- Отдельно смешайте просеянную муку с крахмалом и содой, затем постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую массу.
- Быстро перемешайте тесто только до исчезновения сухих комочков: оно должно получиться густым и лениво стекать с ложки, а не литься.
- Влейте ложку растительного масла, аккуратно введите его в тесто и оставьте миску на 10 минут – после этого тесто больше не перемешивайте.
- Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, уменьшите огонь до среднего и выкладывайте оладьи ложкой, зачерпывая тесто с края.
- Жарьте до появления пузырьков на поверхности и подрумянивания краев, затем переверните и подрумяньте с другой стороны до золотистого цвета.
- Переложите готовые пышные оладьи на бумажное полотенце на 1 – 2 минуты, чтобы удалить остатки жира, и подавайте к столу.