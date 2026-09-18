Одна ложка крохмалю може змінити все – оладки вийдуть пухкими, рум’яними й не вбиратимуть зайву олію. Секрет простий: крохмаль допомагає тісту швидше схопитися на гарячій сковороді та формує скоринку, яка стримує жир, розповідає Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Як приготувати ідеально пишні оладки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 180 грамів борошна;
– 1 столова ложка крохмалю;
– пів чайної ложки соди;
– 1 столова ложка рослинної олії в тісто;
– олія для смаження.
Улюблений сніданок / Фото PexelsНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- Теплий кефір з'єднайте в мисці з яйцем, цукром і сіллю.
- Окремо змішайте просіяне борошно з крохмалем і содою, потім поступово всипте сухі інгредієнти до рідкої маси.
- Швидко перемішайте тісто лише до зникнення сухих грудочок: воно має вийти густим і ліниво спадати з ложки, а не литися.
- Влийте ложку рослинної олії, акуратно вмішайте її та залиште миску на 10 хвилин – після цього тісто більше не перемішуйте.
- Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, зменшіть нагрів до середнього та викладайте оладки ложкою, зачерпуючи тісто від краю.
- Смажте до появи бульбашок на поверхні та схоплювання країв, потім переверніть і підрум'яньте з іншого боку до золотавості.
- Перекладіть готові пухкі оладки на паперовий рушник на 1 – 2 хвилини, щоб прибрати залишки жиру, і подавайте до столу.