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4 вересня, 12:33
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Кекс зі сливами та виноградом: простий осінній рецепт для домашнього чаювання

Лілія Імбіровська-Сиваківська

М’який кекс зі сливами й виноградом – це проста сезонна випічка, яка однаково добре пасує як до початку дня, так і для посиденьок з друзями.

Сливи в цьому кексі дають не лише соковитість, а й характер – усе залежить від сорту, який ви оберете. Цей десерт простий у приготуванні та потішить виразним і насиченим смаком. 

Як спекти осінній кекс з виноградом? 

  • Час: 1 година 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– м’яке вершкове масло; 
– цукор; 
– яйця; 
– молоко; 
– борошно; 
– розпушувач; 
– ванільний цукор; 
– виноград без кісточок; 
– сливи; 
– олія для змащування форми; 
– цукрова пудра для подачі.

Приготування: 

  1. Збийте м’яке вершкове масло з цукром.
  2. Додавайте яйця по одному, щоразу ретельно вимішуючи тісто.
  3. Влийте молоко і перемішайте.
  4. Просійте борошно з розпушувачем і ванільним цукром.
  5. Додайте яєчно-масляну масу й замісіть однорідне тісто.
  6. Помийте та обсушіть виноград без кісточок і сливи.
  7. Розріжте сливи навпіл, видаліть кісточки, а м’якоть наріжте шматочками.
  8. Додайте фрукти в тісто і перемішайте.
  9. Змастіть форму для кексу олією та викладіть у неї тісто.
  10. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 50 – 55 хвилин.
  11. Готовий кекс посипте цукровою пудрою.

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