4 вересня, 12:33
Кекс зі сливами та виноградом: простий осінній рецепт для домашнього чаювання
М’який кекс зі сливами й виноградом – це проста сезонна випічка, яка однаково добре пасує як до початку дня, так і для посиденьок з друзями.
Сливи в цьому кексі дають не лише соковитість, а й характер – усе залежить від сорту, який ви оберете. Цей десерт простий у приготуванні та потішить виразним і насиченим смаком.
Як спекти осінній кекс з виноградом?
- Час: 1 година 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– м’яке вершкове масло;
– цукор;
– яйця;
– молоко;
– борошно;
– розпушувач;
– ванільний цукор;
– виноград без кісточок;
– сливи;
– олія для змащування форми;
– цукрова пудра для подачі.
Приготування:
- Збийте м’яке вершкове масло з цукром.
- Додавайте яйця по одному, щоразу ретельно вимішуючи тісто.
- Влийте молоко і перемішайте.
- Просійте борошно з розпушувачем і ванільним цукром.
- Додайте яєчно-масляну масу й замісіть однорідне тісто.
- Помийте та обсушіть виноград без кісточок і сливи.
- Розріжте сливи навпіл, видаліть кісточки, а м’якоть наріжте шматочками.
- Додайте фрукти в тісто і перемішайте.
- Змастіть форму для кексу олією та викладіть у неї тісто.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 50 – 55 хвилин.
- Готовий кекс посипте цукровою пудрою.