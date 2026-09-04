Сливи в цьому кексі дають не лише соковитість, а й характер – усе залежить від сорту, який ви оберете. Цей десерт простий у приготуванні та потішить виразним і насиченим смаком.

Як спекти осінній кекс з виноградом?

Час: 1 година 5 хвилин

1 година 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– м’яке вершкове масло;

– цукор;

– яйця;

– молоко;

– борошно;

– розпушувач;

– ванільний цукор;

– виноград без кісточок;

– сливи;

– олія для змащування форми;

– цукрова пудра для подачі.

Приготування: