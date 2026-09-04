Сливи в цьому кексі дають не лише соковитість, а й характер – усе залежить від сорту, який ви оберете. Цей десерт простий у приготуванні та потішить виразним і насиченим смаком.

Як спекти осінній кекс з виноградом?

  • Час: 1 година 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– м’яке вершкове масло;
– цукор;
– яйця;
– молоко;
– борошно;
– розпушувач;
– ванільний цукор;
– виноград без кісточок;
– сливи;
– олія для змащування форми;
– цукрова пудра для подачі.

Приготування:

  1. Збийте м’яке вершкове масло з цукром.
  2. Додавайте яйця по одному, щоразу ретельно вимішуючи тісто.
  3. Влийте молоко і перемішайте.
  4. Просійте борошно з розпушувачем і ванільним цукром.
  5. Додайте яєчно-масляну масу й замісіть однорідне тісто.
  6. Помийте та обсушіть виноград без кісточок і сливи.
  7. Розріжте сливи навпіл, видаліть кісточки, а м’якоть наріжте шматочками.
  8. Додайте фрукти в тісто і перемішайте.
  9. Змастіть форму для кексу олією та викладіть у неї тісто.
  10. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 50 – 55 хвилин.
  11. Готовий кекс посипте цукровою пудрою.