Сливы в этом кексе придают ему не только сочность, но и особый характер – все зависит от сорта, который вы выберете. Этот десерт прост в приготовлении и порадует ярким и насыщенным вкусом.

Как испечь осенний кекс с виноградом?

  • Время: 1 час 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– мягкое сливочное масло;
– сахар;
– яйца;
– молоко;
– мука;
– разрыхлитель;
– ванильный сахар;
– виноград без косточек;
– сливы;
– масло для смазывания формы;
– сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром.
  2. Добавляйте яйца по одному, каждый раз тщательно вымешивая тесто.
  3. Влейте молоко и перемешайте.
  4. Просейте муку с разрыхлителем и ванильным сахаром.
  5. Добавьте яично-масляную массу и замесите однородное тесто.
  6. Вымойте и просушите виноград без косточек и сливы.
  7. Разрежьте сливы пополам, удалите косточки, а мякоть нарежьте кусочками.
  8. Добавьте фрукты в тесто и перемешайте.
  9. Смажьте форму для кекса растительным маслом и выложите в нее тесто.
  10. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 – 55 минут.
  11. Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой.