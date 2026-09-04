Сливы в этом кексе придают ему не только сочность, но и особый характер – все зависит от сорта, который вы выберете. Этот десерт прост в приготовлении и порадует ярким и насыщенным вкусом.
Как испечь осенний кекс с виноградом?
- Время: 1 час 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– мягкое сливочное масло;
– сахар;
– яйца;
– молоко;
– мука;
– разрыхлитель;
– ванильный сахар;
– виноград без косточек;
– сливы;
– масло для смазывания формы;
– сахарная пудра для подачи.
Приготовление:
- Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром.
- Добавляйте яйца по одному, каждый раз тщательно вымешивая тесто.
- Влейте молоко и перемешайте.
- Просейте муку с разрыхлителем и ванильным сахаром.
- Добавьте яично-масляную массу и замесите однородное тесто.
- Вымойте и просушите виноград без косточек и сливы.
- Разрежьте сливы пополам, удалите косточки, а мякоть нарежьте кусочками.
- Добавьте фрукты в тесто и перемешайте.
- Смажьте форму для кекса растительным маслом и выложите в нее тесто.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 – 55 минут.
- Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой.