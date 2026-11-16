Наваристий, яскраво-рубіновий і неймовірно ароматний: класичний рецепт пісного борщу

Справжній український пісний борщ – це самодостатній кулінарний шедевр, який за насиченістю смаку та густотою анітрохи не поступається класичному варіанту на м'ясному бульйоні.

Секрет його глибини криється в правильному балансі солодкуватих коренеплодів, ніжної білої квасолі, хрусткої білокачанної капусти та легкої приємної кислинки, яка водночас відповідає за бездоганний рубіновий відтінок страви.

Щоб буряк не втратив свій яскравий колір під час варіння, його окремо пасерують із томатною пастою та невеликою кількістю яблучного оцту або лимонного соку, а в каструлю відправляють на самому фініші. А розтертий у ступці свіжий часник із кропом наприкінці приготування дарує борщу той самий впізнаваний домашній аромат, перед яким неможливо встояти.

Як приготувати пісний борщ?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2,5 літра води;

– 400 грамів очищеної картоплі;

– 300 грамів білокачанної капусти;

– 200 грамів заздалегідь відвареної або консервованої білої квасолі;

– 2 лаврові листки;

– 1,5 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

яскрава овочева засмажка:

– 250 грамів сирого столового буряка;

– 150 грамів моркви;

– 150 грамів ріпчастої цибулі;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 3 столові ложки рафінованої олії;

– 1 столова ложка яблучного 6% оцту;

– 1 чайна ложка цукру;

ароматна заправка для подачі:

– 3 зубчики свіжого часнику;

– 20 грамів свіжого кропу та петрушки.

Приготування: