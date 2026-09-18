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18 вересня, 22:10
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Забудьте про звичайні мариновані томати: геніальне овочеве асорті в банках до картоплі та м'яса

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Поєднання соковитих стиглих помідорів із хрумкою свіжою капустою – справжня кулінарна знахідка кавказької кухні, яка легко затьмарить будь-які звичні зимові закрутки.

У такій заготівлі овочі взаємно збагачують один одного: томати насичуються свіжістю кропу та пряністю часнику, а капуста залишається неймовірно пружною, ароматною і хрусткою завдяки сокам перцю та томату. Банка такого яскравого асорті стає повноцінним готовим гарніром, який бездоганно підходить до гарячої запеченої картоплі, соковитого шашлику чи домашніх м'ясних страв. 

Як закрутити помідори з перцем? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2-літрова банка

Інгредієнти: 
– до кілограма маленьких щільних помідорів;
– 300 грамів капусти;
– 1 перець;
– 1 морква;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 парасолька кропу;
– 2 – 3 гілочки петрушки;
– 4 – 5 горошин чорного перцю;
– 2 – 3 лаврові листки;
– шматочок гострого перцю;
маринад: 
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 столової ложки оцту;
– приблизно літр води (злитої з банки). 

Приготування: 

  1. Капусту нашаткуйте акуратною тонкою соломкою, очищений солодкий перець наріжте довгими тонкими смужками, а очищену моркву натріть на тертці для моркви або звичайній крупній тертці.
  2. З'єднайте всі нарізані овочі у просторій мисці та акуратно перемішайте руками без сильного перетирання, щоб вони не втратили свій сік раніше часу.
  3. На дно ретельно вимитої сухої дволітрової банки покладіть парасольку кропу, зубчики часнику, горошини чорного перцю, кілька гілочок свіжої петрушки, лаврове листя та невеликий шматочок гострого перцю для пікантності.
  4. Викладіть на прянощі шар капустяної суміші з перцем і морквою, далі вкладіть шар вимитих щільних томатів.
  5. Чергуйте овочеві шари до самого верху, обережно ущільнюючи капусту в проміжках між помідорами, щоб повністю заповнити вільний простір.
  6. Залийте банку з овочами крутим окропом до самого верху, прикрийте металевою кришкою і залиште прогріватися на 20 хвилин.
  7. Акуратно злийте прогріту воду з банки в каструлю за допомогою кришки з отворами, додайте кам'яну сіль та цукор, доведіть розсіл до кипіння і проваріть рівно дві хвилини до повного розчинення кристалів.
  8. Зніміть киплячий маринад із вогню, влийте оцет, після чого одразу ж залийте гарячу рідину назад у банку з овочами по самі вінця.
  9. Герметично закатайте банку стерильною кришкою, обережно переверніть догори дном, закутайте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження на добу для м'якої самостерилізації.

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