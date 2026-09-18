Забудьте про звичайні мариновані томати: геніальне овочеве асорті в банках до картоплі та м'яса
Поєднання соковитих стиглих помідорів із хрумкою свіжою капустою – справжня кулінарна знахідка кавказької кухні, яка легко затьмарить будь-які звичні зимові закрутки.
У такій заготівлі овочі взаємно збагачують один одного: томати насичуються свіжістю кропу та пряністю часнику, а капуста залишається неймовірно пружною, ароматною і хрусткою завдяки сокам перцю та томату. Банка такого яскравого асорті стає повноцінним готовим гарніром, який бездоганно підходить до гарячої запеченої картоплі, соковитого шашлику чи домашніх м'ясних страв.
Як закрутити помідори з перцем?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2-літрова банка
Інгредієнти:
– до кілограма маленьких щільних помідорів;
– 300 грамів капусти;
– 1 перець;
– 1 морква;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 парасолька кропу;
– 2 – 3 гілочки петрушки;
– 4 – 5 горошин чорного перцю;
– 2 – 3 лаврові листки;
– шматочок гострого перцю;
маринад:
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 столової ложки оцту;
– приблизно літр води (злитої з банки).
Приготування:
- Капусту нашаткуйте акуратною тонкою соломкою, очищений солодкий перець наріжте довгими тонкими смужками, а очищену моркву натріть на тертці для моркви або звичайній крупній тертці.
- З'єднайте всі нарізані овочі у просторій мисці та акуратно перемішайте руками без сильного перетирання, щоб вони не втратили свій сік раніше часу.
- На дно ретельно вимитої сухої дволітрової банки покладіть парасольку кропу, зубчики часнику, горошини чорного перцю, кілька гілочок свіжої петрушки, лаврове листя та невеликий шматочок гострого перцю для пікантності.
- Викладіть на прянощі шар капустяної суміші з перцем і морквою, далі вкладіть шар вимитих щільних томатів.
- Чергуйте овочеві шари до самого верху, обережно ущільнюючи капусту в проміжках між помідорами, щоб повністю заповнити вільний простір.
- Залийте банку з овочами крутим окропом до самого верху, прикрийте металевою кришкою і залиште прогріватися на 20 хвилин.
- Акуратно злийте прогріту воду з банки в каструлю за допомогою кришки з отворами, додайте кам'яну сіль та цукор, доведіть розсіл до кипіння і проваріть рівно дві хвилини до повного розчинення кристалів.
- Зніміть киплячий маринад із вогню, влийте оцет, після чого одразу ж залийте гарячу рідину назад у банку з овочами по самі вінця.
- Герметично закатайте банку стерильною кришкою, обережно переверніть догори дном, закутайте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження на добу для м'якої самостерилізації.