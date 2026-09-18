У такій заготівлі овочі взаємно збагачують один одного: томати насичуються свіжістю кропу та пряністю часнику, а капуста залишається неймовірно пружною, ароматною і хрусткою завдяки сокам перцю та томату. Банка такого яскравого асорті стає повноцінним готовим гарніром, який бездоганно підходить до гарячої запеченої картоплі, соковитого шашлику чи домашніх м'ясних страв.

Як закрутити помідори з перцем?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2-літрова банка

Інгредієнти:

– до кілограма маленьких щільних помідорів;

– 300 грамів капусти;

– 1 перець;

– 1 морква;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 парасолька кропу;

– 2 – 3 гілочки петрушки;

– 4 – 5 горошин чорного перцю;

– 2 – 3 лаврові листки;

– шматочок гострого перцю;

маринад:

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки цукру;

– 1,5 столової ложки оцту;

– приблизно літр води (злитої з банки).

Приготування: