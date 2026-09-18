В такой заготовке овощи взаимно обогащают друг друга: помидоры насыщаются свежестью укропа и пряностью чеснока, а капуста остается невероятно упругой, ароматной и хрустящей благодаря сокам перца и помидора. Банка такого яркого ассорти становится полноценным готовым гарниром, который идеально подходит к горячему запеченному картофелю, сочному шашлыку или домашним мясным блюдам.

Как заготовить помидоры с перцем?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2-литровая банка

Ингредиенты:
– до килограмма мелких плотных помидоров;
– 300 граммов капусты;
– 1 перец;
– 1 морковь;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 2 – 3 веточки петрушки;
– 4 – 5 горошин черного перца;
– 2 – 3 лавровых листа;
– кусочек острого перца;
маринад:
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки уксуса;
– примерно литр воды (слитой из банки).

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту аккуратной тонкой соломкой, очищенный сладкий перец нарежьте длинными тонкими полосками, а очищенную морковь натрите на терке для моркови или обычной крупной терке.
  2. Смешайте все нарезанные овощи в просторной миске и аккуратно перемешайте руками, не перетирая их слишком сильно, чтобы они не потеряли сок раньше времени.
  3. На дно тщательно вымытой сухой двухлитровой банки положите веточку укропа, зубчики чеснока, горошины черного перца, несколько веточек свежей петрушки, лавровый лист и небольшой кусочек острого перца для пикантности.
  4. Выложите на пряности слой капустной смеси с перцем и морковью, затем уложите слой вымытых плотных помидоров.
  5. Чередуйте овощные слои до самого верха, аккуратно уплотняя капусту в промежутках между помидорами, чтобы полностью заполнить свободное пространство.
  6. Залейте банку с овощами кипячком до самого верха, накройте металлической крышкой и оставьте прогреваться на 20 минут.
  7. Аккуратно слейте прогретую воду из банки в кастрюлю с помощью крышки с отверстиями, добавьте каменную соль и сахар, доведите рассол до кипения и проварите ровно две минуты до полного растворения кристаллов.
  8. Снимите кипящий маринад с огня, влейте уксус, после чего сразу же залейте горячую жидкость обратно в банку с овощами до самых краев.
  9. Герметично закатайте банку стерильной крышкой, осторожно переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания на сутки для мягкой самостерилизации.