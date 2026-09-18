В такой заготовке овощи взаимно обогащают друг друга: помидоры насыщаются свежестью укропа и пряностью чеснока, а капуста остается невероятно упругой, ароматной и хрустящей благодаря сокам перца и помидора. Банка такого яркого ассорти становится полноценным готовым гарниром, который идеально подходит к горячему запеченному картофелю, сочному шашлыку или домашним мясным блюдам.

Как заготовить помидоры с перцем?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2-литровая банка

Ингредиенты:

– до килограмма мелких плотных помидоров;

– 300 граммов капусты;

– 1 перец;

– 1 морковь;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 1 пучок укропа;

– 2 – 3 веточки петрушки;

– 4 – 5 горошин черного перца;

– 2 – 3 лавровых листа;

– кусочек острого перца;

маринад:

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки уксуса;

– примерно литр воды (слитой из банки).

Приготовление: