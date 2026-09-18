В такой заготовке овощи взаимно обогащают друг друга: помидоры насыщаются свежестью укропа и пряностью чеснока, а капуста остается невероятно упругой, ароматной и хрустящей благодаря сокам перца и помидора. Банка такого яркого ассорти становится полноценным готовым гарниром, который идеально подходит к горячему запеченному картофелю, сочному шашлыку или домашним мясным блюдам.
Как заготовить помидоры с перцем?
- Время: 25 минут
- Порций: 2-литровая банка
Ингредиенты:
– до килограмма мелких плотных помидоров;
– 300 граммов капусты;
– 1 перец;
– 1 морковь;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 2 – 3 веточки петрушки;
– 4 – 5 горошин черного перца;
– 2 – 3 лавровых листа;
– кусочек острого перца;
маринад:
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки уксуса;
– примерно литр воды (слитой из банки).
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту аккуратной тонкой соломкой, очищенный сладкий перец нарежьте длинными тонкими полосками, а очищенную морковь натрите на терке для моркови или обычной крупной терке.
- Смешайте все нарезанные овощи в просторной миске и аккуратно перемешайте руками, не перетирая их слишком сильно, чтобы они не потеряли сок раньше времени.
- На дно тщательно вымытой сухой двухлитровой банки положите веточку укропа, зубчики чеснока, горошины черного перца, несколько веточек свежей петрушки, лавровый лист и небольшой кусочек острого перца для пикантности.
- Выложите на пряности слой капустной смеси с перцем и морковью, затем уложите слой вымытых плотных помидоров.
- Чередуйте овощные слои до самого верха, аккуратно уплотняя капусту в промежутках между помидорами, чтобы полностью заполнить свободное пространство.
- Залейте банку с овощами кипячком до самого верха, накройте металлической крышкой и оставьте прогреваться на 20 минут.
- Аккуратно слейте прогретую воду из банки в кастрюлю с помощью крышки с отверстиями, добавьте каменную соль и сахар, доведите рассол до кипения и проварите ровно две минуты до полного растворения кристаллов.
- Снимите кипящий маринад с огня, влейте уксус, после чего сразу же залейте горячую жидкость обратно в банку с овощами до самых краев.
- Герметично закатайте банку стерильной крышкой, осторожно переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания на сутки для мягкой самостерилизации.